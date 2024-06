Katastrophenschutz warnt vor Unwettern in Italien

Am Mittwoch ziehen einige Gewitter über Italien. Während der Norden von Regenschauern und Hagelstürmen heimgesucht wird, scheint im Süden die Sonne.

Der Katastrophenschutz in Italien warnt am Mittwoch vor Unwettern mit Regen und Hagelstürmen. Am Morgen trifft es vor allem die Regionen im Nordosten, in der Lombardei und in einigen Teilen der Adriaregion. Im Nordwesten und Süden Italiens scheint am Morgen hingegen meist die Sonne. Lediglich ein paar Wolken könnten den blauen Himmel trüben.

Unwetter in Italien heute: Betroffene Regionen

Der Katastrophenschutz hat für einen Teil der Emilia-Romagna und der Lombardei die orange Warnstufe ausgegeben. In den übrigen Gebieten der Emilia-Romagna, der Lombardei und in Venetien, den Marken, den Abruzzen, in Molise und Apulien gilt die gelbe Warnstufe.

Unwetterlage in Italien bessert sich am Abend

In der zweiten Tageshälfte nehmen die Unwetter laut dem italienischen Wetterportal Il Meteo zu. Im Norden des Landes steigt die Gefahr plötzlicher Regengüsse, begleitet von vereinzelten Gewittern und örtlich auftretenden Hagenstürmen. Die Unwetter treffen voraussichtlich vor allem den Alpen- und Voralpenbereich und die Gebiete der oberen Poebene und Triveneto. Auch in der Toskana, in den Marken, in Umbrien, in den Abruzzen und in Molise sind Gewitter möglich.

Der Süden bleibt auch am Nachmittag und Abend weiterhin größtenteils von Gewittern verschont. Nur in Teilen Apuliens kann es zu einzelnen Regenschauern kommen. Am Abend bessert sich das Wetter dann in ganz Italien.

Wetterdienst warnt auch in Bayern vor Gewittern

Auch der Deutsche Wetterdienst erwartet am Mittwoch in Bayern häufig Schauer und örtlich kräftige Gewitter mit lokal unwetterartigem Starkregen. Am Morgen traf es vor allem die Alpen und das Alpenvorland. Ab Mittag breiten sich die Gewitter über den Freistaat aus. Auch in den kommenden Tage rechnet der Deutsche Wetterdienst immer wieder mit Schauern und Gewittern. Mit bis zu 29 Grad bleibt es aber sommerlich warm.