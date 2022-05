Deutscher Wetterdienst warnt vor Gewitter und Starkregen – sogar Tornados möglich

Heftige Unwetter ziehen am Donnerstag und Freitag über Deutschland. Der Deutsche Wetterdienst schließt auch Tornados nicht aus.

In den vergangenen Tagen war es mal wieder richtig Sommer in Deutschland, nun soll das Wetter aber kippen. Laut einer Mitteilung des Deutschen Wetterdiensts (DWD) wird es bereits am heutigen Donnerstag zu Starkregen, Gewittern und Sturmböen kommen. Auch enorm große Hagelkörner können fallen. Selbst einen Tornado schließt der DWD nicht aus. Grund ist Tief "Dorchen", das ab Donnerstagnachmittag für heftige Gewitter sorgt. Dabei könnten innerhalb kurzer Zeit 25 bis 40 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Vor allem der Westen und der Nordwesten sind betroffen. Am Samstag werde sich das Wetter wieder beruhigen, sagen die Meteorologen.

Die größte Wahrscheinlichkeit für das Auftreten schwerer Gewitter besteht dabei zunächst vom Saarland bis zum Emsland ganz im Westen. In der Südosthälfte des Landes soll es hingegen sonnig und trocken werden. Die Höchstwerte liegen zwischen 27 und 33 Grad.

In der Nacht auf Freitag soll sich das Unwetter-Tief zwar verziehen, so die Meteorologen, doch das nächste folge bereits am Freitag. Betroffen von den Schauern und Gewittern sei dann vor allem die Mitte von Deutschland und der Norden von Rheinland-Pfalz. Das Unwetterpotenzial sei dabei deutlich größer als am Vortag, warnt der DWD und kündigt enorme Regenfälle, heftigen Wind und Hagelkörner mit einer Größe bis zu fünf Zentimetern an.

Die Meteorologen warnen zudem davor, dass der Regen mehrere Stunden anhalten könnte – dann sei eine Größenordnung von bis zu 100 Litern pro Quadratmeter möglich. Die Temperaturen erreichen im Norden bis zu 25 Grad und im Süden bis zu 34 Grad.

Video: dpa

Unwetter: Tornados "nicht auszuschließen"

Die Wetterlage bietet laut den Experten Potential für gewaltige Wirbelstürme: Laut Mitteilung sind "die nötigen Zutaten für einen Tornado" vorhanden. Auch auf Twitter schreibt der DWD, Tornados seien "nicht auszuschließen". Wann und wo ein Tornado auftreten könne, ließe sich aber nicht sagen.

Am Wochenende, vermutlich über den Samstag hinweg, wird sich das Wetter dann allmählich beruhigen. Die Schauer und Gewitter wandern dann Richtung Alpenrand. Bereits zu Wochenbeginn hatte es in Teilen Deutschlands Unwetterwarnungen gegeben.