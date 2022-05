US-Schauspieler Bo Hopkins ist tot

Ob "Denver-Clan", "The Getaway" oder "The Wild Bunch": Bo Hopkins war Teil zahlreicherer großer Hollywoodproduktionen. Nun ist der Schauspieler im Alter von 84 Jahren gestorben.

Mehr als ein halbes Jahrhundert lang arbeite er als Schauspieler und wirkte in dieser Zeit an weit über 100 Produktionen für Film und Fernsehen mit. Am Freitag ist Bo, eigentlich William Mauldin Hopkins, im Alter von 84 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben, den er Anfang Mai erlitten hatte. Das bestätigte seine Ehefrau Sian dem Hollywood Reporter. Seine letzten Stunden verbrachte der in Greenville im US-Bundesstaat South Carolina geborene Hopkins in einem Krankenhaus in Los Angeles.

Auf der Website des US-Schauspielers heißt es: "Bo liebte es, von seinen Fans auf der ganzen Welt zu hören, und obwohl er in den letzten Jahren nicht auf jede E-Mail antworten konnte, hat er es sehr geschätzt, von jedem Einzelnen von euch zu hören." Hopkins wurde vor allem mit seinen Rollen in Filmklassikern wie "The Wild Bunch" oder "American Graffiti" bekannt.

Tod von Bo Hopkins: Er hinterlässt seine Frau und zwei Kinder

Hopkins machte sich vor allem in den 1960er und 70er Jahren einen Namen, indem er verschiedene Schurken in großen Filmproduktionen verkörperte. Dazu zählten zum Beispiel der Westernklassiker "The Wild Bunch – Sie kannten kein Gesetz" (1969), "Getaway" (1972), "American Graffiti" (1973), "Der Tiger hetzt die Meute" (1973) oder "12 Uhr nachts - Midnight Express" (1978). Seinem Ruf, den er sich so aufbauen konnte, wurde auch später noch Rechnung getragen. Er erhielt zum Beispiel kurz vor der Jahrtausendwende eine größere Rolle in Quentin Tarantinos Horrorwestern "From Dusk Till Dawn 2: Texas Blood Money".

Bo Hopkins trat aber nicht nur in großen Hollywoodstreifen, sondern auch in Fernsehserien auf. Zu den Bekanntesten gehören "Der Denver Clan", "Das A-Team", "Drei Engel für Charlie" und "Mord ist ihr Hobby". Zuletzt war er auch im Netflix-Drama "Hillbilly-Elegie" (2020) an der Seite von Glenn Close zu sehen. Bo Hopkins hinterlässt seine Ehefrau Sian und die beiden gemeinsamen Kinder Jane und Matthew.

