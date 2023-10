Bluttat in Heimatstadt Lewiston: Patrick Dempsey schockiert

Immer wieder kommt es in den USA zu tödlicher Schusswaffengewalt. Nun hat ein Schütze mindestens 18 Menschen getötet. Hollywood-Star Patrick Dempsey kennt die Gemeinde gut - er wurde dort geboren.

Der in Lewiston im US-Bundesstaat Maine geborene Schauspieler Patrick Dempsey (57) hat mit Bestürzung auf die verheerende Gewalttat mit 18 Toten in seiner Heimatstadt reagiert.

Er sei "schockiert und tieftraurig" über die Tragödie in Lewiston, schrieb der "Grey's Anatomy"-Star gestern auf Instagram. Er und seine Familie seien untröstlich, ihre Gedanken bei den Opfern, deren Familien und bei der Gemeinde. In Maine gebe es ein starkes Gemeinschaftsgefühl, so Dempsey. Nun müssten alle zusammen den Betroffenen helfen.

Ein Schütze hatte am Mittwochabend (Ortszeit) mindestens 18 Menschen mit einem Sturmgewehr getötet und mehr als ein Dutzend verletzt. Die Schusswaffenattacke ereignete sich in einem Grillrestaurant und in einem Freizeitzentrum mit Bowlingbahn. Der mutmaßliche Täter war auch 24 Stunden danach noch nicht gefasst.

Dempsey, der in der Krankenhausserie "Grey's Anatomy" einen Arzt spielte, hatte 2008 in Lewiston ein Hilfszentrum für Krebspatienten und ihre Angehörigen eröffnet. Seine krebskranke Mutter war in dem angeschlossenen Hospital behandelt worden. Sie starb 2014 im Alter von 79 Jahren.

(dpa)