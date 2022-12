USA wollen Ukraine mit Flugabwehr unterstützen – das ist das Patriot-System

Die USA wollen der Ukraine nun Flugabwehr durch das Patriot-System liefern. Deutschland liefert selbiges an Polen. Wir stellen das Raketen-System vor.

Der Vorfall in Przewodów demonstrierte eindrücklich, wie nah der Krieg in der Ukraine dem Nato-Gebiet gekommen ist. Ein Raketeneinschlag in dem polnischen Dorf schürte Angst vor einer Ausweitung des Krieges, mittlerweile geht das westliche Verteidigungsbündnis davon aus, dass es sich um eine ukrainische Flugabwehrrakete auf einem Irrflug handelte. Diese Annahme nahm etwas Schärfe aus der Situation, doch die geopolitische Lage bleibt angespannt. Polen steht im Zentrum der Anspannung. Deutschland will dem Nachbarn helfen – und zwar mit einem Flugabwehrsystem. Im Zentrum des Krieges steht unterdessen die Ukraine. Und diese soll von den USA nun mit den gleichen Flugabwehrsystem unterstützt werden, die Deutschland an Polen liefert.

Patriot-Flugabwehrsystem: Deutschland liefert an Polen, die USA an die Ukraine

"Polen ist unser Freund, Verbündeter und als Nachbar der Ukraine besonders exponiert", sagte Bundesverteidigungsministerin Annalena Baerbock (Grüne) nach einem Gespräch mit dem polnischen Verteidigungsminister Mariusz Błaszczak. Deutschland will dabei helfen, den polnischen Luftraum zu schützen. Dafür sollen Eurofighter eingesetzt werden und Raketen von Deutschland nach Polen verlegt werden. Alles ist mit der Nato abgesprochen. Die wichtigste Säule der deutschen Unterstützung stellen die Patriot-Flugabwehrsysteme dar. Die Systeme der Bundeswehr sollen an der polnischen Grenze zur Ukraine zum Einsatz kommen.

Kurz vor Weihnachten wurde dann öffentlich, dass die USA der Ukraine Patriot-Systeme zur Flugabwehr gegen russische Luftangriffe liefern werde. Das wollten US-Präsident Joe Biden und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei ihrem Treffen am Mittwoch, 21. Dezember 2022, in Washington D.C. näher besprechen. Klar ist: Die Patriots gehören zu den leistungsstärksten und besten Raketensystemen der Welt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Patriot-Raketen-System: Erklärung und Definition

Patriot steht für "Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target". Bei einem derartigen Begriff kommt einem die Abkürzung besonders smart vor. Das Flugabwehrsystem wird von den amerikanischen Firmen Lockheed und Raytheon produziert. Es wurde seit den Sechzigerjahren entwickelt und wird seit den Achzigerjahren eingesetzt. IN zahlreichen Kriegen und Konflikten hat es sich bewährt. Zunächst wurde es von der US-Army in Dienst gestellt.

Das Patriot-System setzt sich aus mehreren Elementen zusammen. Montiert auf LKW, die im Gelände verteilt werden können. Die Elemente im Überblick:

8 Raketenwerfer auf Vierachsern.

Eigener Gefechtsstand für den Kommandanten und ein Fahrzeug mit Generatoren für die Stromerzeugung.

mit Generatoren für die Stromerzeugung. Leistungsstarke Antennen und Radargeräte.

Feuerleitstand.

Der Aufbau ist vor allem eine logistische Herausforderung. Zum Vorteil hat er, dass bei einem Treffer, der beispielsweise durch eine Antiradarrakete erfolgen kann, nicht das ganze System zerstört werden kann.

Lesen Sie dazu auch

Patriot-Raketen-System: Daten und Fakten

Das Patriot-System kann in Polen dafür sorgen, das Zwischenfälle wie der jüngste in der Grenzregion zur Ukraine verhindert werden. Es bietet vor allem Schutz vor...

... Flugzeugen

... ballistischen Raketen

... Marschflugkörpern

... größeren Drohnen

Gegen kleinere und tieffliegende Drohnen kann das Flugabwehrsystem nicht eingesetzt werden. Für den Betrieb jedes Systems müssen rund 60 Soldatinnen und Soldaten eingesetzt werden. Dann kann Patriot einen Bereich von etwa 68 Kilometern abgedecken. Das Radarsystem kann 50 Ziele gleichzeitig aufspüren, von denen fünf bekämpft werden können.

Die Abfangraketen des Patriot-Systems können eine Höhe von mehr als zwei Kilometern erreichen. Ziele können bis zu einer Entfernung von 160 Kilometern bekämpft werden.