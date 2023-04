Verdacht der Körperverletzung: Rapper Marteria heute in den USA vor Gericht

Marteria, bürgerlich Marten Laciny, wurde in den USA kurzzeitig unter Arrest gestellt. Dem deutschen Rapper wird Körperverletzung vorgeworfen.

Der deutsche Rapper Marteria ist offenbar in den Fokus der US-amerikanischen Justiz geraten. Nach Informationen des Spiegel wurde er in den USA in der Stadt Charlotte im Bundesstaat North Carolina wegen des Verdachts auf Körperverletzung vorübergehend unter Arrest gestellt. Der Vorwurf: Er soll eine Frau gewürgt haben. Das Police Department in Charlotte im Mecklenburg County bestätigte den Vorfall mittlerweile. Er soll sich am 30. März ereignet haben. Bei der Frau soll es sich laut Medienberichten um seine Freundin handeln.

Das Mecklenburg County Sheriff's Office veröffentlichte ein Polizeifoto, auf dem der 40-Jährige eindeutig zu identifizieren ist. Marteria, der bürgerlich Marten Laciny heißt, ist wieder auf freiem Fuß. Er wurde gegen eine Kautionszahlung in Höhe von 5000 Dollar freigelassen.

USA: Marteria wohl in North Carolina festgenommen – was steckt hinter den Vorwürfen?

Die Vorwürfe gegen Marteria beruhen offenbar auf den Angaben eines mutmaßlichen Opfers. Das geht aus der Polizeiakte hervor, welche der Spiegel einsehen konnte. Demnach finden sich in dieser keine weiteren Beweismittel gegen Laciny, der am 30. März um 4.20 Uhr festgenommen worden sein soll. Um 13.17 Uhr kam er auf Kaution wieder frei.

Wie unter anderem der NDR berichtet, muss Marteria am Dienstag zu einer Gerichtsanhörung in North Carolina. Es geht darum, ob es einen Gerichtsprozess gegen den 40-Jährigen geben wird. Der Rechtsanwalt des Rappers teilte laut dem Spiegel auf Anfrage mit, dass sich Laciny nicht äußern wird. Bis zu einem etwaigen Urteil gilt die Unschuldsvermutung.

Marteria vorübergehend unter Arrest in North Carolina – Laciny hat Verbindungen zu den USA

Marteria wurde in Rostock als Sohn einer Lehrerin und eines Seemanns geboren. Er zeigte sich früh als talentierter Fußballer und wurde Kapitän einer Jugendmannschaft von Hansa Rostock. Als Jugendlicher wurde er dann 1999 in New York von einem Modelscout entdeckt. Laciny gab den Fußball in der Folge für eine Modelkarriere in den USA auf. Seitdem hat er enge Verbindungen zu den Staaten.

Im Jahr 2003 zog er zurück nach Berlin und startete eine Karriere als Rapper. Marteria, der auch unter dem Namen Marsimoto Lieder veröffentlicht, stieg zu einem der bekanntesten deutschen Rapper auf. Er ist auch im Fernsehen ein bekanntes Gesicht. Marteria hatte Auftritte in verschiedenen TV-Shows und spielt seit 2022 die Hauptrolle in einer Werbung für Fisherman’s Friend.