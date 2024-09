Vier Tote bei U-Bahn-Schießerei in Vorort von Chicago

Vier Menschen wurden am Montagmorgen in einem Zug der CTA Blue Line in Forest Park angeschossen und getötet, so die Polizei. Die Beamten teilen mit, dass sie gegen 5:27 Uhr einen Notruf erhielt, dass drei Personen in einem Zug an der CTA Blue Line Station in Forest Park (711 Desplaines Avenue) erschossen worden seien. Forest Park ist ein Vorort von Chicago mit etwa 14.000 Einwohnern.

Als die Beamten am Tatort eintrafen, fanden sie vier Schussopfer vor, von denen drei noch am Tatort für tot erklärt wurden. Die vierte Person wurde in das Loyola University Medical Center gebracht wurde, wo sie später starb. Nach Angaben der Polizei ist der Verdächtige vom Tatort geflohen. Nachdem anhand von Hinweisen durch ein Überwachungsvideo eine Täterbeschreibung erstellt werden konnte, wurde wenig später ein Verdächtiger in einem CTA-Zug der Pink Line in Chicago festgenommen. Die Beamten stellten eine Waffe beim mutmaßlichen Täter sicher.

Polizei von Forest Park: „Abscheuliche und ungeheuerliche Gewalttat“

Die Polizei von Forest Park und die West Suburban Major Crimes Task Force ermitteln. Laut Polizei handelt es sich offenbar um einen Einzelfall und es besteht keine größere Gefahr für die Öffentlichkeit. Die CTA (Chicago Transit Autority) sagte in einer Erklärung: „Obwohl es sich um einen Einzelfall handelt, hätte diese abscheuliche und ungeheuerliche Gewalttat niemals stattfinden dürfen, schon gar nicht in einem öffentlichen Nahverkehrszug.“

Weiter teilt die CTA mit: „Sobald der Vorfall gemeldet wurde, stellte die CTA sofort Ressourcen zur Verfügung, um die Polizei von Forest Park bei ihren Ermittlungen zu unterstützen, einschließlich der Überprüfung aller möglichen Aufnahmen von Sicherheitskameras, die sich für die örtlichen Behörden als äußerst hilfreich erwiesen. Wir loben sowohl das Forest Park Police Department für seine gründlichen und kooperativen Bemühungen, Informationen an die Partnerbehörden weiterzugeben, als auch das Chicago Police Department, dessen schnelles Handeln zur Festnahme eines Verdächtigen in dieser Angelegenheit führte. Die CTA wird im Rahmen dieser laufenden Ermittlungen weiterhin mit den örtlichen Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten.“