Waldbrand an der US-Westküste breitet sich aus: Mehrere Tausend Häuser von Flammen bedroht

In Kalifornien wütet wieder einmal ein heftiger Waldbrand. Das Feuer wird durch die trockenen Santa-Ana-Winde angefacht und breitet sich deshalb schnell aus. Am Donnerstag war bereits ein Gebiet von rund 60 Quadratkilometern vom sogenannten „Mountain Fire“ betroffen, über 3500 Häuser werden von dem Waldbrand bedroht.

Die Waldbrände nahe der Stadt Camarillo haben sich innerhalb kurzer Zeit auf etwa die doppelte Fläche ausgebreitet. Nach Angaben der Behörden verkohlten die Flammen eine Fläche von über 80 Quadratkilometern.

Waldbrand „Mountain Fire“ wütet in Kalifornien: 10.000 Menschen evakuiert

Wie die Los Angeles Times berichtet, hatten Feuerwehrleute am Donnerstag Mühe, das sich schnell ausbreitende Feuer im Ventura County einzudämmen. Zahlreiche Häuser seien bereits von den Flammen zerstört worden. Mehr als 10.000 Menschen hätten evakuiert werden müssen.

Icon Vergrößern Flammen verschlingen ein Gebäude während des «Mountain Fire» in der Nähe von Camarillo in Kalifornien. Foto: Ethan Swope, AP/dpa Icon Schließen Schließen Flammen verschlingen ein Gebäude während des «Mountain Fire» in der Nähe von Camarillo in Kalifornien. Foto: Ethan Swope, AP/dpa

Zudem seien über 65.000 Menschen in der Region von der Stromversorgung abgetrennt worden. Da die Anlagen des örtlichen Stromanbieters weitere, schwere Flächenbrände auslösen könnten, wurde die Vorsichtsmaßnahme durchgeführt. Für weitere rund 250.000 Personen sei eine weitere Sicherheitsabschaltung in Betracht gezogen worden.

Kalifornien: Viele Schulen im Ventura County bleiben wegen Waldbrand geschlossen

Der Nationale Wetterdienst in Los Angeles rief die Alarmstufe Rot wegen „besonders gefährlichen Situationen“ aus, wie auf seiner Webseite zu lesen ist. Das gelte für die Gebiete Los Angeles, das nördlich davon gelegene Ventura County, Santa Barbara South Coast und die Berge in dieser Region. Die Behörde warnt vor einem „extremen und lebensgefährlichen Brandverhalten“ bis einschließlich Freitag.

Zahlreiche Schulen blieben am Donnerstag wegen des Feuers geschlossen, in einigen von ihnen soll auch am Freitag der Unterricht ausfallen, wie das Ventura County Office of Education auf seiner Webseite bestätigt.

Waldbrand in Kalifornien aktuell: Rund 800 Feuerwehrleute im Einsatz

Bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (Ortszeit) kämpften rund 800 Feuerwehrleute beim „Mountain Fire“ gegen die Flammen. Sie sind sowohl am Boden als auch mit Löschhubschraubern im Einsatz, wie die Feuerwehr von Ventura County (VCFD) auf X mitteilte.

Auch freiwillige Helfer des Roten Kreuzes sind im Einsatz. Sie versorgen die Bevölkerung mit Feldbetten, Essen, Trinken und Tischen.