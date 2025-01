Büro der Grünen mit Farbe beschmiert

Eine Geschäftsstelle der Grünen in Michelstadt im Odenwald ist erneut mit Farbe beschmiert worden. Ersten Ermittlungen zufolge seien zwischen Dienstag und Donnerstag die Eingangstür, ein Schaufenster und die Fassade mit gräulicher Farbe beschmutzt worden, teilte die Polizei mit. Die Täter flüchteten nach den Schmierereien an dem Büro auf am Marktplatz unerkannt.

«Das Büro ist nicht zum ersten Mal betroffen», sagte ein Polizeisprecher. Weil die Schmierereien einen politischen Bezug haben können, habe der Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht nun mögliche Zeugen.