Bauarbeiten: Anschlussstelle Sossenheim wird gesperrt

Wegen Hochspannungsarbeiten wird die Anschlussstelle Sossenheim auf der A648 im Autobahndreieck Eschborn für etwa sechs Monate gesperrt. Da während der Arbeiten die Fahrbahnbreite zu klein sei, müsse die Anschlussstelle vom 13. Januar bis 20. Juni voll gesperrt werden, teilte die Autobahn GmbH mit.

Der Verkehr von der A5 kommend, soll am Nordwestkreuz über das Westkreuz Frankfurt umgeleitet werden, ebenso der Verkehr, der von der A66 aus Osten kommt. Der Verkehr, der sich bereits auf der A66 befindet, soll über die Anschlussstelle Kelkheim umgeleitet werden, um dann an der AS Sossenheim abfahren zu können.