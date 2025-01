Ersthelfer reanimieren Unfallopfer

Ersthelfer haben nach einem Verkehrsunfall in Wiesbaden versucht, einem schwer verletzten Mann das Leben zu retten. Die Feuerwehr lobte «das vorbildliche Verhalten der Ersthelfer, die die Lage sehr gut einschätzten und umgehend mit der Reanimation begonnen haben». Bei dem Unfall am Nachmittag in Wiesbaden-Biebrich wurden insgesamt drei Menschen schwer verletzt.

Ein Kleinlaster stieß den Informationen nach frontal mit einem Auto zusammen. Möglicherweise sei ein medizinischer Notfall die Ursache gewesen, weshalb der Fahrer auf die Gegenspur geriet, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Rettungskräfte fanden ein Trümmerfeld vor

Die Rettungskräfte fanden vor Ort ein Trümmerfeld vor: «Beide Fahrzeuge waren stark deformiert und über mehrere Meter auf beiden Fahrspuren verteilt lagen Fahrzeugteile.» Die beiden Ersthelfer, die Augenzeugen des Unfalls wurden, hatten bereits den Fahrer des Lieferwagens aus seinem Fahrzeug befreit und mit der Reanimation begonnen.

Die Rettungskräfte lösten sie ab und brachten den schwer verletzten Mann «unter laufender Reanimation» in ein Wiesbadener Krankenhaus. Über seinen Zustand war bis zum Abend nichts bekannt.

Die beiden Insassen des anderen Fahrzeugs wurden bei dem Unfall ebenfalls schwer verletzt. Sie waren allerdings nicht in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Auch sie wurden zur weiteren Behandlung in Wiesbadener Krankenhäuser gebracht. Zur Klärung des Unfallhergangs war die Polizei vor Ort.