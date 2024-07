Mehrere Menschen bei Unfall auf A3 schwerst verletzt

Bei einem Unfall auf der A3 sind mehrere Menschen schwer bis lebensgefährlich verletzt worden. Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein Auto zwischen den Anschlussstellen Wörth an der Donau und Rosenhof im Kreis Regensburg von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. Mehrere Menschen, die in dem Auto unterwegs waren, wurden eingeklemmt und schwerst verletzt.

Wie es zu dem Unfall kam und um wie viele Verletzte es sich handelt, sei derzeit noch unklar. Andere Wagen waren nach derzeitigen Erkenntnissen nicht an dem Unfall beteiligt. Die A3 ist in Fahrtrichtung Nürnberg in diesem Bereich voll gesperrt, der Verkehr wird umgeleitet.