Nur 2,3 Kilometer: Die kürzeste Autobahn Deutschlands befindet sich in Baden-Württemberg

Die kürzeste Autobahn Deutschlands ist nicht mal drei Kilometer lang und befindet sich in Baden-Württemberg. Doch welche ist es?

Mit 120 Autobahnen und rund 260 Autobahndreiecken und -kreuzen ist Deutschland ziemlich gut vernetzt. Die längste Autobahn hat laut dem ADAC eine Streckenlänge von 962 Kilometern - die A7. Sie führt durch insgesamt sechs Bundesländer und somit einmal quer durch die Bundesrepublik. Mit etwas Abstand folgen ihr die A3 mit 769 Kilometern, und die A1 mit 748 Kilometern. Doch welche ist eigentlich die kürzeste Autobahn?

Kürzeste Autobahn Deutschlands: die A831

Den ersten Platz der kürzesten Autobahnen in Deutschland belegt die A831. Mit einer Länge von 2,3 Kilometern ist sie an der Spitze der sehr kurzen Autobahnen. Sie beginnt und endet in Stuttgart. Kurz vor der Anschlussstelle Stuttgart-Vaihingen setzt sie die B14 fort. Nach 2,3 Kilometern, ab dem Autobahnkreuz Stuttgart, befindet man sich dann auf der A81.

Platz 2 der kürzesten Autobahnen belegt im Übrigen die A255 in Hamburg. Nur ganz knapp um 100 Meter verpasste sie den ersten Platz. Denn sie ist laut dem ADAC nur 2,4 Kilometer lang.

Auf dem dritten Platz wird es auch nicht viel länger. Wie der ADAC schreibt, hat die A672 bei Darmstadt eine Länge von 2,5 Kilometern. Damit schafft sie es gerade noch so aufs Treppchen.

Kürzeste Autobahn in Deutschland: 400 Meter Autobahn in Baden-Württemberg

Dabei gab es in der Geschichte des deutschen Straßenbaus bereits deutlich kürzere Autobahnen. Die A252 in Hamburg brachte beispielsweise nur 1,5 Kilometer Asphalt mit sich. Dann wurde ihr jedoch der Status als Autobahn aberkannt und sie wurde zur B75 herabgestuft.

Die kürzeste Autobahn, die es bislang in Deutschland gab, lag ebenfalls in Baden-Württemberg - die A862. Bis 2005 war die 400 Meter lange Straße eine offizielle Bundesautobahn und führte vom A5-Dreieck Neuenburg bis zur Rheinbrücke Ottmarsheim, direkt an der französischen Grenze. Heute ist die A862 jedoch nur noch ein Ast der A5.