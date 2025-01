Zehntausend Euro Schaden nach Unfall auf A5

Bei einem Verkehrsunfall auf der A5 sind zwei Personen leicht verletzt worden. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro, wie die Polizei am Tag nach dem Unfall bilanzierte.

Ein Lkw und ein Pkw waren mit dem Auflieger eines Sattelzugs kollidiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein fahrender Sattelzug aus bisher ungeklärter Ursache zwischen den Anschlussstellen Reiskirchen und Grünberg ins Schlingern geraten. Der Lkw prallte daraufhin in eine Schutzplanke, und ein hinter dem Sattelzug fahrender Lkw sowie ein Pkw stießen gegen den Sattelzug.

Der 32-jährige Fahrer des Sattelzugs und der 36-jährige Fahrer des anderen Lkw wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Pkw blieb unverletzt. Der entstandene Schaden an den Fahrzeugen und der Schutzplanke wird auf 66.000 Euro geschätzt. Zudem riss beim Unfall der Dieseldank des Sattelzugs auf, wobei sich der Diesel auf allen Fahrstreifen verteilte und in die Erde sickerte.

Für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten wurde die Fahrbahn in Richtung Kassel am Mittwoch für fast elf Stunden voll gesperrt. Zeitweise wurde der Verkehr über eine Umleitung auf einer Spur an der Unfallstelle vorbeigeführt. Es kam zu Staus und Verkehrsbehinderungen.