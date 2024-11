Verkehrsregeln auf Kreta: Worauf sollte man achten?

Griechenland mit seinen über 3000 Inseln ist ein beliebtes Reiseland der Deutschen. Dabei lohnt es sich oft, ein Mietauto vor Ort zu buchen oder gar mit dem eigenen Auto zu fahren. Das geht ab einem gewissen Punkt oft nur mit einer Fährenüberfahrt. Sitzt man erst mal im Auto auf der Insel, fragt man sich: Welche Verkehrsregeln gelten eigentlich auf Kreta?

Übrigens: Leider kommt es immer wieder zu Unfällen auf Kreta. Erst im August kamen auf der Fernverkehrsstraße Kreta-Nord (VOAK) drei junge Menschen ums Leben. Um diese Unfälle zu vermeiden, wird immer wieder gefordert, die Straßen verkehrssicherer umzubauen. Außerdem wird auf Kreta an einem weiteren Millionen-Euro-Projekt gearbeitet: Ein neuer Flughafen soll den jährlich Millionen Besuchern aus Europa und der ganzen Welt eine neue Anlaufstelle liefern.

Welche Verkehrsregeln gelten auf Kreta?

Auf Kreta, der größten griechischen Insel, gibt es neben einem gut ausgebauten Straßennetz mit Landstraßen alle erdenklichen Straßenzustände wie auch Schotterpisten in gebirgigen Abschnitten. Auf ländlichen Abschnitten können auch mal Ziegen oder Schafe die Fahrbahn kreuzen.

Eine eigene, defensive Fahrweise gegenüber den einheimischen Autofahrern sollte auf Kreta dazu gehören, wie in vielen anderen europäischen Ländern auch. Dabei ist es wichtig, zu wissen, welche Verkehrsregeln auf der Urlaubsinsel gelten. Nicht nur, um nach dem Urlaub auf die Überraschung eines Bußgeldbescheids im Briefkasten zu verzichten, sondern auch sicher und ohne Unfall oder abgeschlepptem Auto den Urlaub zu überstehen.

Verkehrsregeln - an diese müssen Sie sich auf Kreta halten

Innerorts gilt 50 Kilometer pro Stunde. Außerorts sind es 90 km/h. Im Jahr 2024 gibt es keine Mautstraßen auf Kreta. Diese Regeln sollten beachtet werden:

(Deutschen) Führerschein mitführen

Rechtsverkehr wie auf dem Festland

Bei schmalen Straßen sollte man sich möglichst weit rechts halten

Telefonieren über Freisprecheinrichtung erlaubt

Welche Strafen drohen auf Kreta?

Sollte ein Fahrer auf Kreta erwischt werden, gelten laut bussgeldkatalog.org folgende Strafen bei einem Verkehrsverstoß:

Ab 20 km/h über dem Limit: 100 Euro

Ab 50 km/h über dem Limit: 350 Euro

Alkohol am Steuer: ab 80 Euro

Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes: 350 Euro

Rotlichtverstoß: 700 Euro

Handy am Steuer: 100 Euro

Welche Promillegrenze gilt auf Kreta?

Alkohol im Straßenverkehr wird in jedem Land Europas unterschiedlich streng reguliert. In Tschechien, Ungarn, Rumänien und der Slowakei gelten strikte null Promille. In Griechenland und damit auch auf Kreta liegt die Promillegrenze bei 0,5. Für Fahranfänger unter zwei Jahren und Motorradfahrer liegt sie laut ADAC bei 0,0 Promille.

Übrigens: Lohnt es sich im November nach Kreta zu reisen? So warm ist das Wetter auf der Insel.

Autofahrer können Kreta mit angepasster Fahrweise und dem Wissen über Verkehrsregeln gut und sicher erkunden. Die Insel bietet Strände, tolle Wanderrouten mit spektakulären Schluchten und herrliche Hafenstädte.