Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Oestrich-Winkel (Rheingau-Taunus-Kreis) sind drei Menschen verletzt worden. Aus bislang ungeklärter Ursache war ein 59-Jähriger am Nachmittag mit seinem Wagen auf der Bundesstraße 42 in den Gegenverkehr geraten und dort einem weiteren Fahrzeug zusammengestoßen, berichtet die Polizei.

Dabei wurde die 71-jährige Fahrerin des beteiligten Autos und ihr 78-jähriger Beifahrer schwer verletzt. Die Frau musste den Angaben zufolge von der Feuerwehr aus ihrem Wagen befreit werden. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Der Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 65.000 Euro. Die Bundesstraße war im Unfallbereich wegen Bergungsarbeiten bis in den frühen Abend gesperrt.