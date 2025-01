Frankfurter Fahrradkurier attackiert Passanten

Ein Fahrradkurier soll im Frankfurter Ostend mehrere Menschen angegriffen und verletzt haben. Der Mann sei dabei auf seinem Dienstfahrrad Richtung Innenstadt unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Ob er tatsächlich im Dienst war, sei noch unklar und Teil der Ermittlungen.

Der Mann habe die Menschen scheinbar zufällig angegriffen, sagte ein Sprecher, zumindest hätten die Opfer in keiner Beziehung zum Tatverdächtigen gestanden.

Frauen ins Gesicht geschlagen

Auf seiner Fahrt soll der Beschuldigte zunächst unvermittelt sein Dienstrad gegen einen Fußgänger gesteuert haben. Dieser konnte einen Zusammenstoß nur verhindern, in dem er sich seinen Koffer vorhielt, wie es in der Mitteilung heißt. Der Kurier habe anschließend versucht, den Fußgänger zu ohrfeigen, habe seiner Begleiterin den Koffer an den Körper geworfen und sie geohrfeigt. Dann sei er weitergefahren.

Später sei er mit einer Radfahrerin kollidiert, wodurch die Frau stürzte und verletzt wurde. «Der Täter setzte seine Fahrt erneut fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern», schreibt die Polizei.

Auf seinem Weg in die Innenstadt habe der Mann dann noch zwei weiteren Frauen ins Gesicht geschlagen. Die Polizei leitete nach eigenen Angaben eine Fahndung ein, die aber zunächst erfolglos blieb. Mit Hilfe der Kurierfirma habe der Mann schließlich identifiziert werden können. Die Ermittlungen dauern an.