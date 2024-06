Keine Spur von vermisster Valeriia: Vorerst letzter Großeinsatz gestartet

Eine Neunjährige verschwand vor gut einer Woche auf dem Weg zur Schule. Die Polizei sucht weiter nach dem Mädchen, am Dienstag findet ein neuer Großeinsatz statt.

Vor gut einer Woche, am Montagmorgen (3. Juni) um 6.50 Uhr machte sich die neunjährige Valeriia aus der sächsischen Kleinstadt Döbeln auf den Weg zur Schule. Dort ist sie allerdings nie angekommen. Nachdem sie am Nachmittag nicht aus der Schule nach Hause zurückgekehrt war, meldeten Angehörige sie am Abend bei der Polizei als vermisst. Es gebe trotz intensiver Suche noch keine konkreten Hinweise, sagte eine Sprecherin der Chemnitzer Polizeidirektion am Sonntagmorgen der Deutschen Presse-Agentur. Die Suche werde aber fortgesetzt.

Die Polizei sucht in Döbeln nach der vermissten neunjährigen Valeriia. Foto: Polizei Sachsen

Polizei sucht bei Großeinsatz nach vermisster Valeriia aus Döbeln

"Wir schließen nach wie vor nichts aus", betonte Polizeisprecher Andrzej Rydzik. Dazu zählt eine Entführung, aber auch, dass sich das Kind irgendwo versteckt hat oder verunglückt ist. Am Dienstag (11. Juni) will die Polizei bei einem vorerst letzten Großeinsatz noch einmal intensiv nach dem Mädchen suchen. "Wir werden nochmal in dem Bereich der Stadt suchen, den wir noch nicht so detailiert in Augenschein nehmen konnten", so eine Polizeisprecherin der Polizeidirektion Chemnitz.

An der Suche sollen sich mehrere hundert Einsatzkräfte beteiligen, auch eine Drohne und möglicherweise ein Suchhund werden zum Einsatz kommen. Je nach Einsatzlage könne auch ein Hubschrauber angefordert werden. Anschließend sind punktuelle Suchmaßnahmen geplant, abhängig davon, was die Ermittlungen ergeben würden.

Mädchen aus Döbeln in Sachsen vermisst: Suche mit Drohnen und Suchhunden

Beamte suchten zuvor unter anderem mit einem Fährten- und einem Personensuchhund und einem Hubschrauber nach dem Mädchen. Auch Polizeitaucher und Wasserschutzpolizei waren im Einsatz, die den Fluss Mulde und das Ufer absuchten. Gefunden wurde bisher nichts, auch nicht ihr rosafarbener Schulranzen oder ein Kleidungsstück.

Zudem wurde umfangreiches Bild- und Videomaterial – rund zehn Terabyte – analysiert und dabei sogenannte Super-Recogniser eingesetzt. Das sind Spezialisten, die sich Gesichter besonders gut einprägen und wiedererkennen können.

Auch Einwohner waren gebeten worden, in eigenen Gärten, Kellern, Garagen oder Schuppen nach dem Mädchen Ausschau zu halten. Den Angaben zufolge haben sich in der Stadt private Suchtrupps gebildet. Das sei nicht verboten, so die Polizei. Allerdings dürften sie nicht die Arbeit der Polizei behindern oder bei ihrer Suche Straftaten wie Land- oder Hausfriedensbruch begehen. (mit dpa)