Mein Opa hat sich umgebracht. Zwanzig Jahre später finde ich heraus, warum.

Lange Zeit wusste unsere Autorin nur, dass ihr Großvater Suizid beging. Aber unter welchen Umständen? Dann liest sie seinen Abschiedsbrief – und stößt auf gefährliche Verschwörungsmythen.

Mein Großvater Rudolf hat sich das Leben genommen. Da war ich sieben Jahre alt. Er habe ohne die Oma nicht mehr sein wollen, hat man mir damals gesagt. So wie man das einem siebenjährigen Mädchen erklärt: ohne zu viele Details. Die genauen Umstände werden mir erst jetzt – über 20 Jahre später – klar, als ich Großvaters Abschiedsbrief zum ersten Mal in den Händen halte.