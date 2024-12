Angriff in Lokal - Drei Männer in U-Haft

Drei Männer sind nach einem Angriff auf eine Gruppe in einem Mannheimer Lokal mit mehreren Verletzten in Untersuchungshaft. Polizei und Staatsanwaltschaft werfen den Verdächtigen im Alter von 27, 28 und 32 Jahren gemeinschaftlichen versuchten Totschlag vor. Nach drei mutmaßlichen Komplizen werde gesucht.

Sie stehen unter Verdacht, Mitte November das Lokal betreten und vier Männer bedroht und angegriffen zu haben. Dabei sollen die Verdächtigen Reizgas, Schlagringe und Messer eingesetzt haben. Eines der Opfer sei durch einen Stich in den Rücken schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden. Ein Mann wurde den Angaben zufolge ebenfalls schwer, zwei weitere wurden leicht verletzt.

Das Motiv sei unklar. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft machte auch keine Angaben dazu, ob die Gruppen sich kennen und es schon früher Vorfälle gab.

Die Polizei hatte die drei Tatverdächtigen laut Mitteilung am Mittwoch bei Durchsuchungen festgenommen. Wegen Flucht- und Verdunklungsgefahr seien sie in Untersuchungshaft und dafür in unterschiedliche Gefängnisse gekommen.