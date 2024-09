230 neue Bundespolizisten für den Frankfurter Flughafen

Die Bundespolizei am Frankfurter Flughafen hat Verstärkung bekommen: Knapp 230 neue Bundespolizistinnen und Bundespolizisten haben ihren Diensteid auf das Grundgesetz ablegt. Die jungen Beamtinnen und Beamten stammen nach Angaben der Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main aus ganz Deutschland.

«Sie tragen mit Ihrem Dienst maßgeblich dazu bei, dass Reisende aus aller Welt in Deutschland am Flughafen willkommen geheißen und geschützt werden», sagte der hessische Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD) als Vertreter der Landesregierung. Insgesamt hat die Bundespolizei am Flughafen rund 2.700 Beschäftigte. Der Frankfurter Flughafen ist der größte Flughafen in Deutschland.

Icon Vergrößern Kniebeugen vor der Vereidigung - damit der Kreislauf stabil bleibt. Foto: Boris Roessler/dpa Icon Schließen Schließen Kniebeugen vor der Vereidigung - damit der Kreislauf stabil bleibt. Foto: Boris Roessler/dpa

Icon Vergrößern Die Bundespolizisten legen ihren Diensteid ab. Foto: Boris Roessler/dpa Icon Schließen Schließen Die Bundespolizisten legen ihren Diensteid ab. Foto: Boris Roessler/dpa