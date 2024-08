Unwetter und Starkregen: Zeltlager in Alsfeld überflutet

Nach heftigen Unwettern und Starkregen musste in Alsfeld (Vogelsbergkreis) ein Zeltlager bei einem Reitturnier geräumt werden. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden am Samstag etwa 300 Menschen evakuiert, die auf einer überfluteten Festwiese gecampt hatten. Dort waren in drei Zelten auch etwa 100 Pferde untergebracht.

Der Feuerwehr zufolge wurden 260 Jugendliche für die Nacht in einer Turnhalle und mehrere Familien in Hotels untergebracht. Die Feuerwehr war bis tief in die Nacht hinein im Einsatz und pumpte das Wasser von der Zeltwiese in die Schwalm, einem nahe gelegenen Fluss.

Verletzt wurde niemand. Auch die Pferde, die zwischenzeitlich bis zu 25 Zentimeter tief im Wasser standen, blieben unversehrt.