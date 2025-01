Wohnmobile in Flammen - Schaden in Millionenhöhe

Bei einem Vollbrand auf einem Firmengelände in Bad Boll ist ein Sachschaden von mehr als einer Million Euro entstanden. Mehrere geparkte Wohnmobile auf dem Gelände im Landkreis Göppingen gerieten in der Nacht in Brand, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Angrenzende Wohngebäude mussten demnach evakuiert werden. Wie es zu dem Feuer gekommen ist, ist den Angaben zufolge noch unklar.

Die Einsatzkräfte sind noch in den Morgenstunden mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Ein Feuerwehrmann wurde bei dem Einsatz leicht verletzt.