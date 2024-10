Bis zu 20 Grad: Mildes Herbstwetter in Hessen erwartet

Wolkenverhangen, aber mild soll es in Hessen bis ins Wochenende hinein bleiben. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, bleibt es heute bei höchstens 14 bis 19 Grad meist niederschlagsfrei. Nach Norden hin seien am Nachmittag außerdem Auflockerungen möglich. Die Meteorologen warnen allerdings vor allem Menschen in der Rhön vor einzelnen starken bis stürmischen Böen.

Auch am Donnerstag soll es nach einem teils heiteren Start in den Tag grau werden. Während es im Westen auch etwas regnen könne, bleibe es ansonsten oft niederschlagsfrei bei Höchsttemperaturen zwischen 16 und 20 Grad.

Der Freitag beginnt laut DWD mit Nebel, der sich im Verlauf des Tages nur zögerlich auflöst. Zudem könne es örtlich schauerartig regnen. Es bleibe jedoch mild bei bis zu 16 bis 19 Grad.

Trüb soll auch der Samstag werden: Unter einem überwiegend stark bewölkten oder nebligen Himmel könne es lokal etwas regnen. Die Temperaturen erreichen demnach maximal 15 bis 18 Grad.