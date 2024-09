Herbstliches Wetter in Hessen erwartet

In den kommenden Tagen erwarten Meteorologen herbstliches Wetter in Hessen. Am Sonntag soll es nur noch höchstens 21 bis 24 Grad warm werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Zunächst werde es wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Im Tagesverlauf werden Schauer und Gewitter, örtlich mit Starkregen erwartet. In der Nacht zum Montag sind gebietsweise weitere Schauer und Gewitter möglich.

Am Montag soll es meist stark bewölkt werden, nur in kurzen Abschnitten zeigt sich die Sonne. Zeitweise gibt es Regen oder Schauer mit einzelnen, teils starken Gewittern. Die erwarteten Höchstwerte liegen zwischen 20 und 22 Grad, im höheren Bergland bei etwa 16 Grad. Am Dienstag soll es grau und teils regnerisch weitergehen bei Höchstwerten von 17 bis 20 Grad und 13 Grad in Hochlagen.