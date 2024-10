Wechselhaftes und mildes Wetter zum Start ins Wochenende

Auch zum Wochenende bleibt das Wetter in Hessen wechselhaft und mild. Nach einem teils neblig-trüben, teils wolkigen Vormittag wird es im Tagesverlauf heiter bis wolkig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Am Abend zieht wieder Bewölkung auf und es kann gelegentlich regnen. Die Temperaturen erreichen 17 bis 19 Grad und im höheren Bergland etwa 15 Grad.

Auch in der Nacht zum Samstag kann zeitweise Regen fallen, die Temperaturen fallen auf bis zu 10 Grad und im Bergland bis zu 9 Grad. Der Samstag startet vielerorts stark bewölkt, im Westen des Bundeslandes ist zunächst etwas Regen möglich, tagsüber bleibt es aber meist niederschlagsfrei bei Höchsttemperaturen von 16 bis 18 Grad und um 12 Grad in der Höhe. Der Sonntag verspricht bestes Ausflugswetter - vielerorts zeigt sich nach Nebelauflösung die Sonne und es bleibt trocken bei milden 16 bis 19 Grad, in Hochlagen bis 13 Grad.