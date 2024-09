Wechselhaftes und wärmeres Wetter zum Wochenstart

Die neue Woche beginnt in Hessen mit wärmerem und wechselhaftem Wetter. Wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte, bringt ein Hoch zunehmend sonniges Wetter und löst die herbstlichen Temperaturen der vergangenen Tage ab.

Der Montag startet den Angaben zufolge zunächst bewölkt und regnerisch. Die Temperaturen steigen auf 15 bis 19 Grad an. Am Dienstag soll es der Prognose zufolge bei Temperaturen zwischen maximal 18 bis 21 Grad wechselnd bewölkt und überwiegend trocken werden. Aus Nordost erwarte man einen mäßigen Wind, der in Hochlagen teils stark böig sei.

Temperaturanstieg auf 24 Grad

In der Nacht auf Mittwoch müssen sich die Menschen in Hessen auf örtliche Nebelbildung und eine Abkühlung auf 9 bis 12 Grad einstellen. Im Tagesverlauf rechnen die Meteorologen mit heiterem und trockenem Wetter bei Höchsttemperaturen zwischen 21 und 24 Grad. Aus Nordost wehe weiterhin ein mäßiger Wind.