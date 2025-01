Wochenende in Hessen regnerisch und mild

Auf viele Wolken und zwischendurch Regen müssen sich die Hessen beim Wetter einstellen. Teilweise regnet es kräftig, in Staulagen der Mittelgebirge könnten im Dauerregen Mengen um 25 Liter pro Quadratmeter zusammen kommen, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Im höheren Bergland weht kräftiger Wind, in exponierten Lagen in stürmischen Böen. Es ist mild, die Höchstwerte liegen zwischen 11 Grad im Norden und 14 Grad im Süden. In Hochlagen bleibt es bei 8 Grad.

Auch der Sonntag beginnt stark bewölkt. Im Südosten fällt letzter Regen, der im Tagesverlauf nach Südosten abzieht. Örtlich kommt etwas blauer Himmel heraus. Es wird wieder etwas kühler, die Höchsttemperaturen bewegen sich der Vorhersage zufolge zwischen fünf und neun Grad, in Hochlagen um drei Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig.