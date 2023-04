Vulkanausbruch auf Kamtschatka: Gefahrenstufe Rot für Flugverkehr

Die russische Halbinsel Kamtschatka zählt etwa 160 Vulkane, doch nur die wenigsten davon sind noch aktiv. Jetzt gab es zwei Ausbrüche innerhalb weniger Tage.

Auf der russischen Halbinsel Kamtschatka ist bereits am Freitag ein Vulkan ausgebrochen und hat eine etwa zehn Kilometer hohe Aschesäule in die Luft geblasen. Russische Geologen veröffentlichten auch Fotos, die zeigen, wie Lava und Dämpfe aus dem Vulkan Besymjanny austreten. Am Dienstagmorgen brach dann der Vulkan Schiwelutsch aus.

Vulkan-Ausbruch auf Kamtschatka: Höchste Gefahrenstufe für Flugverkehr

Nach Angaben des russischen Zivilschutzes bestand zwar keine Gefahr für bewohnte Gebiete oder Tourismusgruppen, doch für die Luftfahrt wurde am Dienstagmorgen die höchste Gefahrenstufe Rot ausgerufen. Laut der russischen Vulkanbeobachtungsstelle KVERT treibe eine große Aschewolke westlich des Vulkans Schiwelutsch. Zudem könne es jederzeit zu Ascheexplosionen von bis zu 15 Kilometern Höhe kommen. Der Schiwelutsch gehört mit einer Höhe von drei Kilometern zu den aktivsten Vulkanen der Halbinsel. An Kamtschatka liegt die Hauptflugroute zwischen den USA und Japan.

Bereits am Freitag brach Vulkan auf Kamtschatka aus

Schon am Freitag ist auf Kamtschatka ein Vulkan ausgebrochen. Der Besymjann hatte eine etwa zehn Kilometer hohe Aschesäule in die Luft geblasen. Auch dieser Ausbruch sorgte die höchste Gefahrenstufe für die Luftfahrt. Der Besymjanny liegt etwa 350 Kilometer von Petropawlowsk-Kamtschatski, der Hauptstadt der Halbinsel, entfernt.

Die Halbinsel zählt zu den Gebieten mit der weltweit höchsten Konzentration geothermischer Aktivität. Insgesamt gibt es auf der 1200 Kilometer langen und bis zu 450 Kilometer breiten Halbinsel etwa 160 Vulkane. Etwa 30 davon sind noch aktiv. Wegen seiner Vulkane, Geysire und Thermalquellen ist Kamtschatka ein Sehnsuchtsziel vieler Naturliebhaber. Die Vulkanregion liegt etwa 6600 Kilometer östlich von Moskau und gehört zum Unesco-Weltnaturerbe.