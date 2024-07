Flughafen Catania stellt wegen Vulkanausbruch Flugverkehr ein

Der Ätna ist erneut ausgebrochen. Am Dienstagmorgen, dem 23. Juli, brach eine mehrere Kilometer hohe Wolke aus dem Zentralkrater aus, begleitet von Lavaströmen und -fontänen. Eine große Menge Asche ergoss sich über die Region, insbesondere über Catania, sodass der Flughafen Vincenzo Bellini die Unterbrechung aller ankommenden und abgehenden Flüge ankündigte. Die Aktivität des Ätna hatte in der Nacht wieder zugenommen und die vom Wind transportierten bis zu acht Kilometer hohen Aschewolken sorgten für Störungen in der gesamten Ebene südöstlich des Vulkans.

Ein Krisenstab ordnete die Aussetzung aller ankommenden und abgehenden Flüge am Flughafen Catania an. Sac, das Unternehmen, das den Flughafen Ätna verwaltet, kündigte an, dass der Betrieb wieder aufgenommen wird, sobald sich die Aschewolke gelichtet hat und die Fluginfrastruktur wieder sichergestellt werden kann. Der Ausbruch des Ätnas wird vorübergehend zu Flugausfällen und Umleitungen zu anderen Flughäfen führen, erklärte der Flughafenbetreiber. Passagiere werden gebeten, sich für weitere Informationen an ihre Fluggesellschaft zu wenden, bevor sie sich zum Flughafen begeben.

Aktuell nimmt die Explosionsaktivität des Ätna ab, sodass das Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie die Alarmstufe bereits von Rot wieder auf Orange senkte. Über das soziale Netzwerk X ließ der Betreiber des Flughafens Catania verlauten, dass die Flugaktivitäten bis mindestens 18 Uhr eingestellt bleiben. Zuletzt hatte der Flughafen von Catania am 5. Juli wegen eines Ausbruchs des Ätna seinen Betrieb aussetzen müssen.

Ätna ausgebrochen: Einige Flüge werden von Catania nach Trapani umgeleitet

Die Schließung des Flughafens Catania hat zur Folge, dass einige Flüge nach Trapani Birgi‘s Vincenzo Florio umgeleitet werden. „Wir werden die bestmöglichen Dienstleistungen erbringen, um die Unannehmlichkeiten für die umgeleiteten Passagiere zu lindern“, sagte Salvatore Ombra, Präsident von Airgest, der Verwaltungsgesellschaft des Flughafens Trapani Birgi.