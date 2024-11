„So ein Scheißladen“: In Wolfsburg entlädt sich der Zorn über die VW-Chefs

Kurz nach zwei, Zeit für ein Bier. Viel reden will der Mann am Tresen nicht. „Was soll man da noch sagen?“, fragt er, setzt sein Glas an und nimmt einen kräftigen Schluck. Eben hat er Feierabend gemacht, drüben, bei VW. Jetzt sitzt er in der Tunnel-Schänke auf einem Barhocker, vor sich ein Weißbier und eine ungewisse Zukunft. Seit 28 Jahren arbeitet er bei Volkswagen in der Produktion, verbaut Bodenplatten für den Golf. „Is‘ doch alles längst beschlossene Sache“, sagt er und starrt in sein trübes Weizen.

Stephanie Sartor Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

VW Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wolfsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis