Waldbrände auf Sizilien: Flughafen in Palermo vorübergehend gesperrt

Auf Sizilien wüten große Wald- und Flächenbrände. Das hat nun den Flugverkehr in der Hauptstadt Palermo vorübergehend lahmgelegt.

Die Hitzewelle hat auf der Mittelmeerinsel Sizilien große Wald- und Flächenbrände ausgelöst. In der Nacht auf Dienstag hat das Feuer auf den Hügeln rund um die Hauptstadt Palermo das Gelände des Flughafens erreicht. Der Airport bleibt daher vorübergehend bis 11 Uhr gesperrt, wie der Betreiber am Dienstag bei Twitter mitteilte. Das hat Konsequenzen für den Flugverkehr: Mehrere Flüge müssen ausfallen oder umgeleitet werden. Auch eine Autobahn - die A29 - war betroffen, drei Auffahrten wurden gesperrt.

Nach Angaben der Feuerwehr in Palermo und der umliegenden Provinz sind 30 Teams im Einsatz, um die zahlreichen Brände zu bekämpfen. Auch ein lokales Krankenhaus sei vom Feuer bedroht, dort sei der Brand allerdings unter Kontrolle, wie die italienische Feuerwehr mitteilt. Dennoch mussten 1500 Menschen in der Gegend evakuiert werden, wie der Sender Rai berichtet. Auch in weiteren Teilen der Insel, besonders im Norden, wüten große Feuer.

Die Waldbrände folgen auf eine enorme Hitzewelle auf Sizilien sowie Sardinien. In der vergangenen Woche lagen die Temperaturen bereits weit über 40 Grad. Auch für diese Woche rechnen italienischen Meteorologen mit einer neuen Hitzewelle in ihrem Land. Dann seien zwischen Sardinien und Sizilien Spitzentemperaturen von 47 bis 48 Grad Celsius möglich, schreibt der Wetterdienst Ilmeteo.it.

Das Extremwetter hat bereits seit Tagen Auswirkungen auf den Flugverkehr. In der vergangenen Woche musste bereits der ganze Betrieb am Flughafen Catania auf Sizilien eingestellt werden. Dabei handelt es sich um den fünftgrößten Flughafen Italiens. (mit dpa)

