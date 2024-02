Mindestens 112 Menschen sterben bei Waldbränden in Chile

Heftige Waldbrände haben in Chile Tausende Häuser zerstört und mindestens 112 Menschen das Leben gekostet. Präsident Gabriel Boric kündigte eine zweitägige Staatstrauer an.

Mindestens 112 Menschen sind bei heftigen Waldbränden in Chile jüngsten Behördenangaben zufolge ums Leben gekommen. Laut dem Innenministerium des südamerikanischen Landes am späten Sonntagabend (Ortszeit) seien 32 der Opfer identifiziert worden. "Wir wissen, dass diese Zahl noch deutlich ansteigen wird", sagte Präsident Gabriel Boric bei einem Besuch im Katastrophengebiet in der Region Valparaíso an der Pazifikküste. Mehr als 300 Menschen wurden vermisst.

Zweitägige Staatstrauer wegen Waldbränden in Chile

Boric bezeichnete die Brände als "die schlimmste Tragödie, die unser Land seit dem Erdbeben von 2010 erlebt". Damals waren mehr als 520 Menschen ums Leben gekommen. Boric kündigte eine zweitägige Staatstrauer ab Montag zu Ehren der Todesopfer an.

Auf X schrieb er, die Regierung setze "bereits alle Ressourcen ein, damit das Gesundheitspersonal seine Arbeit fortsetzen kann und den Menschen so schnell wie möglich geholfen wird". Er habe das Verteidigungsministerium angewiesen, mehr Militäreinheiten einzusetzen. Für einige Gemeinden wurde eine Ausgangssperre verhängt, um die Lösch- und Rettungsarbeiten zu erleichtern.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

188 Brände in Chile registriert

Am Sonntag registrierte die Forstbehörde im ganzen Land 188 Brände auf einer Fläche von insgesamt fast 29.000 Hektar. Tausende Häuser seien beschädigt oder zerstört worden, allein in der Region Valparaíso seien es mehr als 3000, sagte Innenministerin Carolina Tohá.

Am schwersten von den Waldbränden betroffen ist die Region westlich der Hauptstadt Santiago, wo nach Angaben der Regierung etwa 1,8 Millionen Menschen leben. Nahe der Küstenstädte Valparaíso und Viña del Mar habe sich ein Brand auf einer Fläche von etwa 11.000 Hektar ausgeweitet, hieß es.

Immer wieder schwere Waldbrände in Chile

Im Sommer auf der Südhalbkugel kommt es in Chile immer wieder zu schweren Waldbränden. Im vergangenen Jahr brannten im Zentrum und im Süden Chiles mehr als 425.000 Hektar Land ab – das entspricht in etwa der achtfachen Fläche des Bodensees. Mindestens 26 Menschen kamen ums Leben. (mit dpa)

Lesen Sie dazu auch