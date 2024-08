Waldbrand greift auf Häuser in Izmir über

Ein Waldbrand in der Nähe der bei Urlaubern beliebten Küstenstadt Izmir hat die Stadt erreicht. Mehrere Häuser brannten ab, sagte der Gouverneur von Izmir, Süleyman Elban, am Freitag. Wie Aufnahmen des staatlichen Runfunksenders TRT zeigen, ist der Brand mittlerweile sogar auf ein zehnstöckiges Wohnhaus übergegangen. Aus zwei betroffenen Gebieten seien bislang rund 900 Menschen evakuiert worden, berichtete die türkische Nachrichtenagentur Anadolu unter Verweis auf Innenminister Ali Yerlikaya. Knapp 3000 Einsatzkräfte kämpfen gegen die Folgen des Waldbrandes.

Die Feuerwehr war mit fünf Löschflugzeugen, 15 Löschhubschraubern, Bulldozern und weiterem schwerem Gerät im Einsatz. Ein Sprecher des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan sagte laut Anadolu, in der Provinz Izmir an der ägäischen Küste seien 2.965 Helfer mit rund 600 Fahrzeugen im Einsatz. Das Feuer war dem Bericht zufolge am Donnerstagabend nördlich von Izmir aus bislang unbekannter Ursache ausgebrochen.

Starke Winde erschweren die Löscharbeiten in Izmir

Wegen starker Winde mit einer Geschwindigkeit von bis zu 80 Kilometern pro Stunde musste die Brandbekämpfung aus der Luft im Gebiet von Karsiyaka, in dem auch das zehnstöckige Wohnhaus steht, am Freitag zeitweise eingestellt werden, wie Anadolu berichtete. Aufgrund der hohen Temperaturen, der hohen Luftfeuchtigkeit und der starken Winde, bleibt das Waldbrandrisiko am Wochenende weiter hoch. Die Forstwirtschaftsbehörde forderte die Menschen auf, in den kommenden zehn Tagen in der Westtürkei kein Feuer im Freien zu machen.

Die Türkei kämpft seit Beginn des Sommers mit einer Hitzewelle und Waldbränden im ganzen Land. Nach Angaben von TRT gab es am Freitag in mindestens sechs Städten und Provinzen Waldbrände, darunter in den westlichen Städten Canakkale, Manisa und Bolu. Auch im Nachbarstaat Griechenland wütete zuletzt ein riesiger Waldbrand nordöstlich von Athen.