Waldbrand auf Rhodos nicht unter Kontrolle – noch zwei Tage Extremhitze

Seit Tagen wüten auf Rhodos Waldbrände. Auch für die kommenden Tage gibt es keine Entwarnung. So ist die aktuelle Lage auf der griechischen Urlaubsinsel.

Nach mehreren Tagen mit Temperaturen über 40 Grad und einer längeren Trockenperiode sind vergangene Woche die ersten großen Waldbrände in Griechenland ausgebrochen. Besonders Rhodos ist von dem Feuer betroffen. Die Waldbrandgefahr ist dort weiterhin extrem hoch. Ein Überblick über die aktuelle Lage auf Rhodos.

Brand auf Rhodos aktuell: Wo wütet der Waldbrand?

Die Feuerwehr kämpft nach wie vor gegen die außer Kontrolle geratenen Brände. Am Sonntag waren die Einsatzkräfte an drei verschiedenen Fronten im Einsatz. Der Brand ist vergangene Woche im Zentrum der Insel ausgebrochen. Betroffen sind unter anderem diese Ortschaften auf Rhodos:

Laerma

Lardos

Asklipio

Kiotari

Gennadi

Kalathos

Starke Winde fachen auf Rhodos weiterhin die Waldbrände an. Mit dem ersten Tageslicht wurden am Dienstag erneut Löschflugzeuge und -helikopter eingesetzt, um die Flammen in den Griff zu bekommen, wie die Feuerwehr am Dienstagmorgen mitteilte. "Die Löscharbeiten gestalten sich wegen der drehenden Winde sehr schwierig", sagte ein Sprecher der Feuerwehr im staatlichen Rundfunk.

Auf Rhodos versuchen Einsatzkräfte weiterhin, die Brände im Südosten einzudämmen. Das Auswärtige Amt und die Bundespolizei unterstützen deutsche Urlauber vor Ort, Sonderflüge sollen Touristen nach Hause bringen. Video: dpa

In der Nacht auf Montag kämpften laut dem griechischen Staatsfernsehen ERT bereits hundert Einsatzkräfte gegen die Flammen. Rund um Laerma kamen erneut Löschflugzeuge und Hubschrauer zum Einsatz. In der Nacht kämpften die Feuerwehrleute dagegen an, dass sich der Brand nicht auf weitere Ortschaften ausweitet. Schon am Sonntag waren rund zehn Löschflugzeuge und acht Hubschrauber im Einsatz. Auch aus Frankreich, der Türkei, Kroatien und Jordanien kamen Flugzeuge und Hubschrauber zur Unterstützung im Kampf gegen den Brand auf Rhodos an.

Waldbrände auf Rhodos 2023: 20.000 Menschen evakuiert

Der Zivilschutz hatte vergangene Woche die Evakuierung zahlreicher Einwohner angeordnet. Von den ersten Evakuieren waren Kinder-Sommerlager in mehreren Dörfern im Osten Athens sowie in der Nähe des Badeortes Loutraki im Westen der Hauptstadt betroffen. Wie das Staatsfernsehen zeigte, brannten dort auch Häuser aus. Laut Feuerwehr handelte es sich um die Ortschaften Eleousa, Salakou und Dimilia sowie ein Hotel in unmittelbarer Nähe. Die Brände nahe der Hauptstadt sind mittlerweile unter Kontrolle.

Stand Sonntag wurden rund 20.000 Menschen auf Rhodos in Sicherheit gebracht. Viele Betroffen würden mit Booten evakuiert, weil der Weg über das Land teilweise durch das Feuer blockiert wurde. Laut dem griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis handele es sich aktuell um die größte Evakuierungsaktion, die es jemals in Griechenland gegeben habe.

Keine Entwarnung für den Brand in Griechenland

Auch auf der Insel Euböa im Nordosten Athens toben rund um die Hafenstadt Karystos Brände, die Dörfer bedrohen. Auf der Halbinsel Peloponnes nahe der Hafenstadt Egion sowie auf der Insel Korfu sind die Brände eingedämmt worden. Dort bedrohen sie keine bewohnten Gebiete, wie die Feuerwehr mitteilte.

Video: dpa

Nach Einschätzung von griechischen Behörden und der Feuerwehr könnte es noch Tage dauern, bis die Einsatzkräfte in der Lage sind, die Brände unter Kontrolle bringen. Am Montag und am Dienstag ist die Waldbrandgefahr weiterhin sehr hoch. Das Wetteramt warnte vor extrem hohen Temperaturen, die an diesem Dienstag und vor allem am Mittwoch in fast allen Landesteilen herrschen sollen. "Die Thermometer könnten vor allem am morgigen Mittwoch 46 und mehr Grad zeigen", sagte eine Meteorologin im Nachrichtensender Skai. Am Donnerstag wird dann eine Abkühlung auf etwa 35 Grad erwartet.

Der griechische Meteorologe Theodoros Giannaros vom Nationalen Observatorium Athen warnte vergangene Woche, dass die Situation mit Hitze, Trockenheit und Bränden in Griechenland noch schlimmer werde. Er bezeichnete das fatale Phänomen als "Hot – Dry – Windy", also "Heiß – Trocken – Windig". Er fühle sich an die klimatischen Bedingungen des Jahres 2021 erinnert, als in Griechenland viele Zehntausende Hektar Wald und Vegetation verbrannten, sagte Giannaros dem Staatssender ERT am Mittwoch und prognostizierte: "Das Schlimmste liegt noch vor uns."

Hitzewelle in Griechenland könnte bald beendet sein

Zwei Wochen dauert die Hitzewelle in Griechenland an. Am Sonntag wurden Werte von über 46 Grad erreicht. Hoffnung ist allerdings in Sicht: Am Donnerstag sollen die Temperaturen wieder sinken - wenn auch nur leicht: Anstelle von den aktuellen 40 Grad werden um die 35 Grad erwartet. (mit dpa)