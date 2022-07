Großbrand in Hessen strapaziert Feuerwehr - Verletzte Einsatzkräfte

In Hessen macht sich die Hitzewelle auf unangenehme Weise bemerkbar: Ein Waldbrand im Osten des Bundeslandes sorgt für Aufruhr - und verletzt Einsatzkräfte.

Für die Feuerwehr in Cölbe (Osthessen) gab es angesichts der derzeitigen Hitzewelle am Dienstagabend einen Großeinsatz, nachdem ein Waldbrand ausgebrochen war. Das Feuer hielt die Brandbekämpfung auch über Nacht in Atem, denn die Suche nach Glutnestern konnte zunächst nicht eingestellt werden.

Waldbrand in Osthessen: Mehrere Feuerwehrleute mit Vergiftung

Laut ffh.de waren über 400 Einsatzkräfte vor Ort, erst nach Mitternacht sei das Feuer unter Kontrolle gewesen, schilderte ein Sprecher gegenüber dem Radioportal. Problematisch sei bei den Löscharbeiten der Wind und auch die Wasserversorgung gewesen. Das Feuer habe sich innerhalb weniger Stunden auf eine Fläche von knapp 10 Fußballfeldern ausgebreitet.

Wie strapazierend der Waldbrand in Hessen für die Feuerwehr war, belegt die Tatsache, dass bei den Löscharbeiten sechs Feuerwehrleute verletzt und mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht wurden. Am frühen Morgen des Mittwoch seien Drohnen zum Einsatz kommen, um auch die letzten Glutnester zu entdecken.

Video: SAT.1

Hessen: Aus Flächenfeuer wird großer Waldbrand

Für Anwohner bestand laut Feuerwehr keine akute Gefahr. Zwischenzeitlich sollten die Menschen in Cölbe wegen des Rauchs ihre Fenster und Türen geschlossen halten. Diese Vorsichtsmaßnahme (wie Sie sich richtig verhalten) wurde in der Nacht jedoch aufgehoben. Die Flammen seien von einem nahe gelegenen Acker ausgegangen, auf dem geerntet worden sei: "Es fing mit einem brennenden Feld an und dann ist das Feuer in den Wald rein", so die Analyse des Sprechers.

Auch im Osten von Hessen wurden Feuerwehren in Atem gehalten: Diverse Feld- und Flächenbrände unterschiedlichen Umfanges wurden per Notruf gemeldet. Auf mehreren Feldern in der Gemeinde Haunetal (Hersfeld-Rotenburg) gab es Feuerentwicklung. Vermutungen, dass der Ursprung von einer landwirtschaftlichen Maschine ausgegangen ist, haben sich bis dato angeblich nicht bestätigt. (WAH)