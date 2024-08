Frau stirbt bei Waldbrand in Griechenland

Seit Sonntagnachmittag lodern die Flammen nordöstlich von Athen. Eine Frau ist nun bei den Bränden ums Leben gekommen. Feuerwehrleute fanden Medienberichten zufolge die Leiche einer Frau am Dienstagmorgen in einem Fabrikgebäude. Dieses war vollständig abgebrannt.

So nah an der Hauptstadt hatte es Fachleuten zufolge noch nie ein dermaßen großes Feuer gegeben. In Griechenland war es seit Monaten extrem trocken gewesen.

Feuerwehr kann den Brand etwas eindämmen

Der Feuerwehr ist es über die Nacht auf Dienstag gelungen, die Flammen einzugrenzen. Ein Feuerwehrsprecher sagte, es gäbe inzwischen keine zusammenhängende Feuerfront mehr, sondern mehrere kleine aktive Brandherde. Sie seien vorerst unter Kontrolle. Eine Entwarnung gibt es nicht, denn immer wieder brechen neue Feuer aus und der Wind soll im Laufe des Tages wieder stärker werden.

700 Feuerwehrleute und 200 Löschfahrzeugen aus Griechenland sind bereits im Einsatz, zudem Hunderte Freiwillige und Dutzende Flugzeuge. Feuerwehreinheiten aus Süd- und Westgriechenland kamen nach Athen, um die dortigen Einsatzkräfte zu unterstützen. Außerdem helfen viele Freiwillige unter anderem mit Privatflugzeugen und Wassertransportern der griechischen Streitkräfte. Bisher wurden bereits einige Feuerwehrkräfte bei ihren Einsätzen verletzt.

Etliche Länder schickten Hilfskräfte nach Griechenland. Hunderte Feuerwehrleute reisten an, auch Dutzende Löschzüge und Hubschrauber sind auf dem Weg.

Wie kam es zu dem Feuer in Griechenland?

Am Sonntag gegen 15 Uhr brach bei der Kleinstadt Varnavas rund 30 Kilometer nördlich von Athen ein Feuer aus. Die Ursache dafür ist noch unklar. Innerhalb von wenigen Minuten kam ein Löschflugzeug, doch wegen der stürmischen Winde war das Feuer schon völlig außer Kontrolle geraten. Die Feuerfront war am Montag fast 30 Kilometer lang. Die Flammen waren nur noch elf Kilometer vom Stadtzentrum Athens entfernt.

Mehrere Ortschaften in der Region um Marathon und Penteli mussten evakuiert werden. Auch Krankenhäuser wurden geräumt. Tausende Menschen wurden per SMS dazu aufgefordert, ihre Wohnung zu verlassen, und flohen vor den Flammen. Viele Gebäude brannten nieder. Das griechische Fernsehen zeigte Bilder von Anwohnern, die sich von Rettungskräften begleitet in Sicherheit brachten.

Die Regierung öffnete für sie die Anlagen des Olympiastadions und andere Sporthallen. Auch Hotels stellten Zimmer zur Verfügung, teilte der Verband der Hoteliers mit. Zahlreiche Einwohner blieben laut Reportern in ihren Häusern und kämpften mit Gartenschläuchen gegen die Flammen an.

Feuerwehr-Sprecher über Großbrand in Griechenland: Flammen höher als 25 Meter

Über Athen lag am Montag stundenlang eine dichte Rauchwolke. Satellitenbilder zeigen, dass die Rauchschwaden mehr als 100 Kilometer weit bis zur Halbinsel Peloponnes reichten. Die Flammen waren teilweise über 25 Meter hoch.

Ein Monitor informierte Autofahrer in Athen bereits im letzten Sommer vor möglichen Bränden. Nun ist rund 30 Kilometer neben der griechischen Hauptstadt ein Feuer ausgebrochen. Foto: Lefteris Partsalis, Xinhua/dpa (Archivbild)

Der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis unterbrach wegen dem Feuer seinen Urlaub und kehrte nach Athen zurück, wie ein Regierungssprecher mitteilte.

Anhaltende Trockenheit und Winde: Brandgefahr im Mittelmeer sehr hoch

Wegen anhaltender Trockenheit und starker Winde hatte der Zivilschutz des Landes in einem großen Umkreis um Athen die höchste Brandgefahr-Stufe ausgerufen. Auch in den kommenden Tagen bleibe die Gefahr groß, meldete der Zivilschutz laut dpa.

Auch das Auswärtige Amt in Deutschland hatte vor möglichen Wildfeuern in Griechenland gewarnt. Reisende sollten die Region in den Sommermonaten meiden und sich über lokale Medien informieren. Grillen im Freien und offene Feuer seien untersagt.