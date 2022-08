Star-Allüren ahoi! Walross Freya taucht immer wieder auf

Ein Walross macht in Europa die Runde: Freya ist unterwegs und versenkt kleinere Boote. Sie wurde zum Star auf der Plattform TikTok, stößt mit ihrer Art allerdings nicht nur auf Begeisterung.

Manchmal ist so eine kleine Pause einfach bitter nötig. Kurz hinsetzen, die Beine ausstrecken und die Gedanken schweifen lassen. Ohne Pause geht gar nichts, am besten angesichts der Hitze auch noch am Wasser, koste es was es wolle. Problematisch nur, wenn die gewählte Unterlage nicht hält und man dann im wahrsten Sinne des Wortes nasse Füße bekommt.

Walross Freya schwimmt allein in Norwegen herum

In Norwegen gibt es jetzt wegen einer besonders hartnäckigen Sonnenanbeterin Ärger: Walross Freya pausiert dort nämlich sehr gerne und sucht sich keine stabilen Felsen oder Strände um auszuschlafen. Freya sucht sich kleinere Bötchen aus, klettert darauf - oder sie versucht es zumindest, denn Walrösser sind an Land einfach nicht die sportlichsten Tiere. Die Bötchen kentern oder es entsteht ein gewaltiger Sachschaden. So wurde Freya zum TikTok-Star – und sie selbst muss noch nichteinmal das Handy dafür halten.

Die Besitzerinnen der Nussschalen sind gar nicht begeistert. Man stelle sich vor man hat einen schönen Sonntagsausflug mit der Familie geplant, kommt am Boot an und dann liegt da jemand, 600 Kilogramm schwer und mit riesigen Stoßzähnen, der absolut nicht weggehen will und ramponiert am Ende auch noch die Sitze. Freya scheint nicht besonders interessiert an Gesellschaft, sie ist alleine unterwegs und schwimmt 2000 bis 3000 Kilometer südlich ihres eigentlichen Lebensraumes am Polarkreis zwischen den Niederlanden, Irland, Deutschland und Norwegen herum.

Kritik aus Norwegen: Wird Walross Freya abgeschossen?

Und wer ein bisschen anders ist als alle anderen lockt gerne ein paar Schaulustige an. In Norwegen, im Oslofjord, ist das ganze aber eskaliert, die Fans müssen quasi von TikTok-Star Freya ferngehalten werden - damit sie in ihrem Sonnenbad nicht gestört wird. Boote, Forschenden zufolge verwechselt sie diese mit Eisschollen, scheinen ihr mittlerweile zu klein zu werden, sie geht an den Strand – und der wird gesperrt, wenn der Star kommt.

Nun überlegt Norwegen, wie man am Besten mit Freya umgeht, schließlich gehört sie einer geschützten Art an. Mit ihrem ruppigen Auftreten zieht sie aber nicht nur Fans an, es gibt schon Stimmen, die ihren Tod fordern. Immer diese Hater.