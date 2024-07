Sommerpause: Wann geht der Podcast "Gemischtes Hack" weiter?

Der Podcast "Gemischtes Hack" mit Felix Lobrecht und Tommi Schmitt ist in der Sommerpause. Wir erklären, wann es neue Folgen "Gemischtes Hack" geben wird.

"Gemischtes Hack", einer der erfolgreichsten Podcasts in Deutschland, befindet sich in der Sommerpause. In der Nacht auf den 19. Juni 2024 erschien die vorerst letzte Folge des Podcasts, in dem sich der Comedian Felix Lobrecht mit dem Moderator Tommi Schmitt Woche für Woche unterhält. "Gemischtes Hack" war laut den Machern 2023 das fünfte Mal in Folge der meistgehörte Podcast Deutschlands. Doch am Ende der letzten Folge erklärte Lobrecht: "Das war 'Gemischtes Hack' für diese Woche und für diese Staffel und für diese Saison." Denn erst nach einer mehrmonatigen Sommerpause werden neue Folgen des Spotify-Podcasts erscheinen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Gemischtes Hack Sommerpause 2024: Wann gibt es neue Folgen?

Wann kommt "Gemischtes Hack" wieder zurück? Eine ungefähre Antwort lieferte Felix Lobrecht selbst in der jüngsten Folge: "Wir sind im September wieder da", sagt der Comedian. Wann genau? Das würden die Fans dann sehen, sie sollten die Instagram-Kanäle der Podcaster im Blick behalten. Ein genaues Datum, wann die Sommerpause endet, gibt es also noch nicht. Da die Folgen immer mittwochs erscheinen ("Mittwoch ist Hack-Tag") wäre der früheste Termin der 4. September. Die Podcaster sind aber auch in der Sommerpause zu sehen und zu hören: Felix Lobrecht moderiert während der EM auf MagentaTV die "Comedy Halbzeit", Tommi Schmitt veröffentlicht während der Europameisterschaft zweimal pro Woche Folgen seines Fußball-Podcasts "Coppa TS".

Wie lange dauert die Sommerpause von Gemischtes Hack?

"Gemischtes Hack" gibt es schon seit 2017, seit 2019 erscheint er exklusiv auf Spotify. Felix Lobrecht und Tommi Schmitt machten auch in den vergangenen Jahren jeweils eine Sommerpause, in den vergangenen drei Jahren dauerte diese 11 bis 12 Wochen:

2023 dauerte die Sommerpause vom 28. Juni bis zum 13. September (11 Wochen)

vom 28. Juni bis zum 13. September (11 Wochen) 2022 dauerte die Sommerpause vom 22. Juni bis zum 7. September (11 Wochen)

vom 22. Juni bis zum 7. September (11 Wochen) 2021 dauerte die Sommerpause vom 9. Juni bis zum 1. September (12 Wochen)

Wenn die Sommerpause bei Gemischtes Hack 2024 ebenfalls elf Wochen dauern würde, käme die nächste Folge am 4. September – es gibt aber keine offizielle Bestätigung, ob dies tatsächlich das Datum ist, wann es neue Folgen von "Gemischtes Hack" gibt. Sollten die Podcaster selbst oder Spotify über das Ende der Sommerpause informieren, wird dieser Artikel aktualisiert.

Lesen Sie dazu auch