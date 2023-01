Fast 70 Jahre nach der Krönung von Queen Elizabeth wird im Jahr 2023 König Charles gekrönt. Mittlerweile steht der Termin fest.

Die letzte Krönung in Großbritannien liegt fast 70 Jahre zurück. Am 2. Juni 1953 wurde Queen Elizabeth II. in London zur Königin des Vereinigten Königreichs, Kanadas, Australiens, Neuseelands, Südafrikas, Pakistans und Britisch-Ceylons gekrönt. Traditionell in der Westminster Abbey. Charles war damals gerade drei Jahre alt. Im Jahr 2023 ist nun er an der Reihe und wird zum König des Vereinten Königreichs gekrönt. Doch wann ist es soweit?

Wann wird König Charles III. gekrönt?

Es gibt keine Zeit, in welcher Großbritannien ohne einen Monarchen oder eine Monarchin ist. Nach dem Tod von Queen Elizabeth rückte daher ihr ältester Sohn Charles nach. Auf seine Krönung muss er sich seitdem gedulden. Mittlerweile steht allerdings fest, wann es soweit ist. Die Krönung von König Charles III. wird am 6. Mai 2023 stattfinden. Das teilte der Buckingham Palace Ende des vergangenen Jahres mit.

Termin der Krönung : 6. Mai 2023

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Er wird der älteste König bei der Krönung sein: Wann findet die Krönung von König Charles statt?

Die feierliche Krönung erfolgt traditionell einige Monate, nachdem ein Monarch oder eine Monarchin den Thron besteigt. So ist es auch bei König Charles, dessen Krönung allerdings trotzdem etwas Besonderes mit sich bringt: Nie war ein König oder eine Königin zu diesem feierlichen Anlass älter. König Charles III. wird bei seiner Krönung 74 Jahre alt sein.

Der Monarch des Vereinigten Königreichs wird wie einst seine Mutter in der Westminster Abbey gekrönt werden. Die Krönung, die seit dem Jahr 1066 in der Kirche stattfindet, wird vom Erzbischof von Canterbury durchgeführt. Er stellt das geistliche Oberhaupt der Church of England dar und wird Segnung, Salbung, Weihung und Krönung vornehmen.

Die Krönung von Queen Elizabeth hatte eine vielbeachtete Sensation dargestellt. Sie wurde als erstes royales Event im TV ausgestrahlt.