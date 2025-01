"Wednesday", Staffel 2: Was ist zu Drehstart, Handlung und Besetzung bekannt?

Kaum war die erste Staffel von "Wednesday" bei Netflix abrufbereit, wurde sie bereits zum Mega-Hit für den Streaming-Dienst. Schon drei Wochen nach dem Start war die Serie über Wednesday, einen weiblichen Spross der Grusel-Familie Addams, auf Platz drei der meistgeschauten Serien des Streamingdienstes gelandet - nur "Squid Game" und Staffel 4 von "Stranger Things" haben noch besser abgeschnitten als die Horror-Komödie. Netflix hat bestätigt, dass es den Serien-Hit definitiv fortführt.

Die Produktion hatte Ende April 2024 begonnen. Zudem gab es erste Posts vom Set in Irland. Aber was ist sonst noch über die neuen Folgen von Staffel 2 bekannt? Wer ist im Cast dabei – oder auch nicht mehr? Wir berichten Ihnen hier, was wir über die Fortsetzung von "Wednesday" für Sie herausfinden konnten.

Wann ist der Start von "Wednesday", Staffel 2? - Drehstart in Irland

Zum Start lassen sich im Moment noch keine verlässlichen Aussagen treffen. Die Produktion der Serie wurde in Irland gestartet, nachdem zuvor in Rumänien gedreht worden war. Die Macher und Netflix haben beschlossen, mit Hochdruck zu arbeiten. Das Ende der Dreharbeiten wurde Anfang Dezember 2024 verkündet, das Startdatum im Jahr 2025 bleibt daher unverändert. Anlässlich des Drehstarts gab es über Instagram auch ein weiteres Ankündigungsvideo:

Das ging schon in einem Bericht von Deadline hervor. Demnach zählte "Wednesday" nämlich von vornherein nicht zu den Serien, die 2024 eine neue Staffel erhalten. Spätestens im Sommer 2025 sollte Staffel 2 aber starten. Sobald wir Neues wissen, erfahren Sie es hier – lehnen Sie sich einfach zurück und warten Sie mit uns gemeinsam auf handfestere Informationen.

Handlung von "Wednesday": Worum geht es in der Serie?

"Wednesday" ist eine Comedy-Horror-Fernsehserie, die auf der Figur Wednesday Addams aus "The Addams Family" basiert. Wednesday fliegt wegen eines Piranha-Attentats auf eine Wasserball-Mannschaft von der Highschool und wird zum Entzücken ihrer Eltern auf die Nevermore Academy geschickt. Dabei handelt es sich um ein Internat für monströse Außenseiter, auf dem Morticia und Gomez Addams sich dereinst lieben gelernt haben. Die Schule erinnert irgendwie ein bisschen an Harry Potters Hogwarts, Drehort ist das neoromanische Schloss Cantacuzino in der rumänischen Kleinstadt Bușteni.

Die junge Frau tut sich etwas schwer mit der Gewöhnung und hat außerdem Probleme mit ihren übersinnlichen Fähigkeiten. Aber sie hat Grips und eine besondere Art von düsterem Sarkasmus – beides kommt ihr in der neuen Umgebung zugute. Als sie Zeugin mehrerer Morde durch merkwürdige Monster wird, will sie der Sache auf den Grund gehen. Dabei stößt sie auf eigenartige Verstrickungen des längst verblichenen Gründervaters der Nachbarstadt, Joseph Crackstone. Sie tritt auch mit gestorbenen Vorfahren in Kontakt.

„Wednesday“: Worum dreht sich Staffel 2?

So genau weiß man natürlich noch nichts, aber im Internet-Magazin variety.com finden sich schon einige Andeutungen zu möglichen Weiterführungen der schrägen Story. Die Showrunner Alfred Gough und Miles Millar sprachen über das Ende der ersten Staffel von „Wednesday“ und gaben Einblicke in die Entstehung der Serie sowie in ihre Pläne für die Zukunft.

In der letzten Folgevon Staffel 1 wurde enthüllt, dass Marilyn Thornhill, eine Lehrerin an der Nevermore Academy, in Wahrheit Laurel Gates ist – eine Nachfahrin von Jerichos Gründer Joseph Crackstone. Sie verfolgt einen Plan, die „Außenseiter“ der Akademie endgültig zu vernichten, indem sie Crackstone wieder zum Leben erweckt. Mithilfe von Tyler Galpin, der sich als Hyde-Monster entpuppt, sammelt sie Körperteile für ihre dunklen Machenschaften. Letztlich gelingt es Wednesday und ihren Verbündeten, Crackstone zu besiegen und Thornhill zu enttarnen. Tyler und Thornhill werden in Gewahrsam genommen, aber Tylers Verwandlung in den Hyde in den letzten Sekunden deutet darauf hin, dass seine Geschichte noch nicht vorbei ist.

Das Finale hinterlässt mehrere ungelöste Handlungsstränge:

Was geschieht mit Tyler, nachdem er offenbar erneut in seine Hyde-Gestalt wechselt?

Wer hat Wednesday die bedrohliche Nachricht auf ihr neues Handy geschickt?

Wer wird die neue Leitung der Nevermore Academy, nachdem Larissa Weems tragischerweise im Finale ums Leben kam?

Die Showrunner bestätigten, dass Tyler wahrscheinlich in der zweiten Staffel zurückkehren wird. Sie haben bereits einen groben Plan für drei bis vier Staffeln entwickelt, wollen jedoch flexibel bleiben, um auf die Dynamik der Figuren und die Resonanz der Zuschauer einzugehen. Themen wie Wednesdays Wachstum, neue Bedrohungen und die Beziehungen zwischen den Charakteren stehen dabei im Vordergrund. Auch wenn Wednesday am Ende der ersten Staffel ein Handy erhält, wollen die Macher ihre Ablehnung moderner Technologie beibehalten. Sie scherzten, dass „Eiskaltes Händchen“ stattdessen zum TikTok-Star werden könnte.

Obwohl die Serie dem makabren und emotionslosen Charakter von Wednesday treu bleibt, durchläuft sie im Laufe der Staffel eine subtile, aber bedeutsame Entwicklung. Ein Höhepunkt in dieser Richtung ist ihre Umarmung mit Enid, die ihre Öffnung gegenüber Freundschaften und emotionaler Nähe symbolisiert. Laut den Showrunnern war es eine bewusste Entscheidung, Wednesdays Veränderungen klein, aber wirkungsvoll zu gestalten – bis hin zu einer einzigen Umarmung, die dennoch eine große emotionale Bedeutung trägt.

Jenna Ortega wurde für ihre Leistung in der Serie hoch gelobt. Ihre Fähigkeit, Emotionen subtil zu zeigen und gleichzeitig den ikonischen, stoischen Ausdruck von Wednesday beizubehalten, wird als entscheidend für den Erfolg der Serie angesehen. Ortega, die in 95 Prozent der Szenen zu sehen ist, brachte sich aktiv in die Entwicklung der Figur ein, etwa durch ihre Entscheidung, in der Rolle nicht zu blinzeln.

„Eiskaltes Händchen“– der unerwartete Star: Die lebendige Hand (im Original „Thing“) wurde durch einen rumänischen Magier und Schauspieler zum Leben erweckt. Die Showrunner betonten, dass die Integration von „Eiskaltes Händchen“ eine Herausforderung war, da die Figur sowohl sympathisch als auch glaubhaft wirken musste. Szenen wie seine Verletzung wurden bewusst emotional inszeniert, um die Bindung zwischen Wednesday und dem Händchen zu verdeutlichen. Die Serie bleibt ihrer düsteren, humorvollen und emotionalen Note treu, versichern die Macher im variety.com-Interview.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast der Staffel 2 von "Wednesday"?

Staffel 2 hat offiziell mit der Produktion begonnen - und mehrere neue Darsteller nehmen an der gruseligen Fahrt teil. Dass Hauptdarstellerin Jenna Ortega wieder mit dabei ist, stand außer Frage. Immerhin wäre "Wednesday" ohne die titelgebende Figur undenkbar. Darüber hinaus ist bekannt, dass Ortega in Staffel 2 als Co-Produzentin stärker im kreativen Prozess der Produktion eingebunden ist. Die Serie ist von Alfred Gough und Miles Millar entwickelt worden. Regie in vier von acht Episoden führte Tim Burton, der auch als Executive Producer an der Show beteiligt ist.

Mit der Bekanntgabe des Produktionsbeginns wurde offiziell der Cast vorgestellt, einschließlich neuer Stars und Gastauftritte. Zudem erweitert sich die Addams-Family mit neuen Darstellern.

Da die Handlung von Staffel 2 von "Wednesday" größtenteils wieder an der Nevermore Academy stattfindet, sind auch Enid, Tyler sowie andere Mitschüler und Freunde wieder mit dabei. Die Rückkehr von Wednesdays Eltern und ihrem Bruder Pugsley wurde ebenfalls bestätigt.

Alle bisher bekannten Figuren sind hier im Überblick:

Rollenname Schauspielerin/Schauspieler Synchronsprecherin/-sprecher Wednesday Addams Jenna Ortega Magdalena Montasser Sheriff Donovan Galpin Jamie McShane Viktor Neumann Tyler Galpin Hunter Doohan Henning Nöhren Morticia Addams Catherine Zeta-Jones Arianne Borbach Enid Sinclair Emma Myers Saskia Glück Bianca Barclay Joy Sunday Samina König Ajax Petropolus Georgie Farmer Till Flechtner Pugsley Addams Isaac Ordonez Emil Graf Direktorin Larissa Weems Gwendoline Christie Angela Wiederhut Onkel Fester Fred Armisen Gerald Schaale Eugene Otinger Moosa Mostafa Faris Herrmann Gomez Addams Luis Guzmán Michael Iwannek Wednesdays Großmutter Joanna Lumley - Barry Dort Steve Buscemi - Yoko Tanaka Naomi J. Ogawa -

Neu in der Serie sind außerdem die folgenden sechs bisher unbenannten Rollen:

Victor Dorobantu

Luyanda Unati Lewis-Nyawo

Billie Piper

Evie Templeton

Owen Painter

Noah Taylor

Des Weiteren dürfen sich die Zuschauer auf Gastauftritte der folgenden Stars freuen:

Frances O'Connor

Haley Joel Osment

Heather Matarazzo

Joonas Suotamo

Christopher Lloyd

Thandiwe Newton

Bilder von den Darstellern gibt es auch schon. Netflix veröffentlichte einen Post mit allen bestätigten Darstellern, die Teil von Staffel 2 sind:

Interessant ist außerdem, dass Percy Hynes White wohl nicht mehr in der Serie dabei sein wird, da er auf der Castliste und den Set-Bildern fehlt. Laut Daily Mail wurde der Darsteller aufgrund von Missbrauchsvorwürfen von der Serie ausgeschlossen. Er selbst weist die Vorwürfe als Lügen zurück.

Gibt es schon einen Trailer zur Staffel 2 von "Wednesday"?

Einen Trailer zu Staffel 2 gibt es von Netflix bisher nur in englischer Sprache:

Bereits lange vorher hatte Netflix eine Art Videobotschaft von Wednesday Addams persönlich veröffentlicht, in der die zweite Staffel bestätigt worden war: