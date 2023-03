Weltglücksbericht 2023: Finnland ganz oben – Deutschland verschlechtert sich

Im Rahmen des Tags des Glücks wurde der Weltglücksbericht 2023 herausgegeben. Deutschland verschlechtert sich im Ranking, Finnland landet ganz vorne.

Seit dem Jahr 2012 wird am Internationalen Tag des Glücks die glücklichste Bevölkerung der Welt gekürt. Der "World Happiness Report", oder auch "Weltglücksbericht", wurde von der Uno-Vollversammlung ausgerufen – und hat nun einen neuen und alten Titelträger: Finnland wurde zum sechsten Mal in Folge zum Land mit der glücklichsten Bevölkerung gewählt. Das geht aus dem Weltglücksbericht 2023 hervor, der am Montag veröffentlicht wurde.

Weltglücksbericht 2023: Deutschland verschlechtert sich – Finnland gewinnt

Finnland belegt den Spitzenplatz trotz einer deutlichen Verschlechterung der Sicherheitslage im letzten Jahr. Infolge des Krieges in der Ukraine wuchs auch in dem Nachbarland von Russland die Sorge vor einer Eskalation. Der Nato-Beitritt Finnlands konnte noch nicht abgeschlossen werden.

Hinter Finnland reihen sich Dänemark, Island, Israel und die Niederlande ein. Deutschland landet in dem Bericht auf Rang 16 und verschlechtert sich damit im Vergleich zum Vorjahr um zwei Plätze. Das Schusslicht stellt Afghanistan dar.

World Happiness Report 2023: Die Top Ten auf einen Blick

Finnland Dänemark Island Israel Niederlande Schweden Norwegen Schweiz Luxemburg Neuseeland

Lebensbewertungen bleiben laut dem Weltglücksbericht 2023 stabil

Der World Happiness Report wird jährliche auf der Basis von Umfragen und Kriterien herausgegeben, welche von dem Institut Gallup erstellt werden. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den USA sammeln zahlreiche statistische Daten, welche Aufschluss über die Situationen in den verschiedensten Lebensbereichen geben. Wichtige Kriterien sind beispielsweise die Gesundheit, die Lebenserwartung, die Wirtschaftsleistung, soziale Beziehungen, Korruption, Spendenbereitschaft und die Möglichkeiten zu einer freien Lebensgestaltung. Auch Emotionen wie Traurigkeit und Freude spielen eine Rolle.

Laut den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ist die Lebensbewertung zuletzt im globalen Durchschnitt stabil geblieben. Trotz großer Krisen wie der Coronapandemie. Der Schnitt liegt beim Weltglücksbericht 2023 in etwa auf dem Niveau, welches er vor der Pandemie eingenommen hat.

