500 Kilo schwerer Metallring aus dem All schlägt in Kenia ein

Ein 500 Kilo schwerer Metallring aus dem All ist in einem Dorf in Kenia eingeschlagen. Das teilte die kenianische Raumfahrtbehörde am Mittwoch auf X mit. Derzeit gehe von dem Objekt keine Gefahr mehr aus.

Bei dem Objekt handelt es sich um einen Metallring, der einen Durchmesser von 2,5 Metern besitzt und 500 Kilo schwer ist. Der Ring stamme aus dem Weltall und war laut der Behörde vermutlich ein Trennring einer Trägerrakete. Eigentlich hätte der Ring beim Eintritt in die Atmosphäre verglühen sollen oder über einem Ozean abstürzen. Dass ein Raketenteil in einem Dorf gelandet ist, sei ein Ausnahmefall, so die Raumfahrbehörde.

Der Trennring war bereits am Montag im kenianischen Dorf Mukuku eingeschlagen und geborgen worden. Der Vorfall werde nun weiter untersucht.