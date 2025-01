Wer war Marianne Faithfull? Musik-Ikone im Alter von 78 gestorben

Marianne Faithfull ist im Alter von 78 Jahren in London gestorben. Das meldete die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf einen Sprecher. „Mit großer Trauer geben wir den Tod der Sängerin, Songschreiberin und Schauspielerin Marianne Faithfull bekannt“, hieß es in einer Stellungnahme, aus der auch andere Medien wie die BBC zitierten. Sie sei im Kreise ihrer Familie eingeschlafen.

Sie war eine der bekanntesten Sängerinnen der 1960er-Jahre, vor allem durch den Song „As Tears Go By“ berühmt geworden. Auch später feierte sie Erfolge, etwa 1979 mit dem Album „Broken English“.

Marianne Faithfull an der Seite von Mick Jagger

Nicht nur für den Song „As Tears Go By“, auch als (Ex-)Freundin von Rolling Stones-Sänger Mick Jagger wurde sie bekannt. Zusammen mit seinem Gitarristen Keith Richards schrieb er der damals 17-Jährige ihren ersten Hit. Lange Zeit sei Faithfull sogar vorrangig als Jaggers Freundin bekannt gewesen - ein Ärgernis für Faithfull. Einmal sagte sie laut Angaben der dpa: „Es wäre großartig, wenn die Leute mich als arbeitende Musikerin mit einem unglaublichen Werk sehen könnten.“

Mehrfach kehrte Faithfull zu „As Tears Go By“ (1964) zurück, dem Schlüssellied ihres Lebens. Sie interpretierte es neu: 1987, als reife Frau, und 2018, mit über 70 auf ihrem Alterswerk „Negative Capability“.

Mick Jagger würdigte seine frühere Partnerin in den sozialen Medien

Faithfull wurde am 29. Dezember 1946 in London geboren. Später wurden sie und Jagger zum Traumpaar der Swinging Sixties. Nun würdigte Mick Jagger seine frühere Partnerin: Er sei so traurig, von ihrem Tod zu erfahren, teilte er in sozialen Medien mit. „Sie war so lange Teil meines Lebens. Sie war eine wunderbare Freundin, eine wunderschöne Sängerin und eine großartige Schauspielerin.“ Sie werde immer in Erinnerung behalten werden, hieß es in Jaggers Nachricht.

Auch Jaggers Bandkollegen erinnerten an Faithfull. „Ich bin so traurig und werde sie vermissen“, hieß es auf dem Instagram-Profil von Keith Richards. Die Rolling Stones veröffentlichten in sozialen Medien zudem ein altes Video, in dem Jagger „As Tears Go By“ sang. Bandkollege Ronnie Wood postete auf seinem Instagram-Profil: „Marianne wird schmerzlich vermisst werden.“

Marianne Faithfull: Drogen, Gefängnis und Krankheit

Immer wieder war Faithfull in den Schlagzeilen. Eine berüchtigte Razzia im Haus von Richards im Februar 1967, bei der sie dem Vernehmen nach nackt in einem Fell vor den Polizeibeamten stand, hing ihr lange nach. Laut Faithfull geriet ihr Leben nach der Razzia aus den Fugen. Sie saß zwischenzeitlich im Gefängnis und lebte nach ihrer Trennung von Jagger für zwei Jahre auf der Straße.

Die britische Sängerin Marianne Faithfull. Ihr herber Gesang ist nach einer Corona-Infektion vielleicht für immer verstummt.

„Es hat mich kaputt gemacht“, schrieb sie in ihrer Autobiografie. „Wenn man als Mann drogenabhängig ist und sich so benimmt, gilt das immer als aufwertend und glamourös. Eine Frau in so einer Situation wird als Schlampe und schlechte Mutter betrachtet.“

Später feierte Faithfull, die zeitweise mit Hepatitis, Krebs und auch mit der Lungenkrankheit Covid-19 kämpfte, wieder musikalische Erfolge. Songwriter und Künstler wie Nick Cave begleiteten sie im Laufe ihrer Karriere ebenso wie Beck, PJ Harvey, Damon Albarn, Jarvis Cocker oder Roger Waters.

„Sister Morphine“ - ein gemeinsames Werk mit Jagger und Richards

Auf ihrer aus Trotz und Wut geborenen Songsammlung „Broken English“ stach „The Ballad Of Lucy Jordan“ hervor - eine Single, die Faithfull 1979 schlagartig wieder ins Bewusstsein einer breiten Pop-Öffentlichkeit zurückgebracht hatte, ein zweites Schlüssellied ihrer Laufbahn. Das dritte (mit direkter Verbindung zu den Drogen) ist der Stones-Song „Sister Morphine“, den Faithfull zusammen mit Jagger und Richards schrieb.

Faithfull hinterlässt einen Sohn. (mit dpa)