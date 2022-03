"West Side Story": Alle Infos zu Handlung und Besetzung

Auf Disney Plus läuft "West Side Story". Holen Sie sich hier bei uns alle Infos rund um Handlung, Besetzung, Stream und Trailer.

Seit Anfang März hat Disney Plus einen neuen Film im Angebot. Der Musicalfilm "West Side Story" basiert auf dem gleichnamigen Klassiker und erzählt die Geschichte von zwei Liebenden, deren Glück von den Umständen ihrer Zeit getrübt wird. Denn im Kontext eines nie enden wollenden, brutalen Bandenkriegs, bei der das Paar auf unterschiedlichen Seiten steht, hat eine solche Liebe keine Zukunft. Oder doch?

Sie wollen wissen, ab wann Sie den Steven Spielberg-Film sehen können und worum es geht? Dann sind Sie hier bei uns richtig. Hier in unserem Artikel haben wir alle Informationen rund um Handlung, Besetzung, Stream sowie einen offiziellen Trailer für Sie.

Start: Seit wann ist "West Side Story" bei Disney Plus zu sehen?

Den Musicalfilm "West Side Story" gibt es seit Mittwoch, den 2. März 2022, auf Disney Plus zum Ansehen zur Verfügung.

Handlung: Darum geht es in "West Side Story"

Der Musicalfilm des international bekannten und gefeierten Regisseurs Steven Spielberg, "West Side Story", ist ein Remake des bekannten, gleichnamigen Klassikers, der sich um eine unmögliche Liebe inmitten eines Bandenkriegs dreht.

Er spielt in den 1950ern in der Metropole New York, die geprägt ist von Gangs und Banden, die ihre jeweiligen Viertel prägen und regieren - und sich vor allem untereinander nicht leiden können. Eine Rivalität sticht hier besonders heraus: Zwischen Einheimischen und Puerto-Ricanern eskaliert die Situation immer wieder zu Streit und Kämpfen.

Tony ist Anführer der Jets, Bernardo der der Sharks. Beide wollen ihre Macht ausweiten und geraten dabei immer wieder aneinander. Dann verliebt sich ersterer - und das ausgerechnet in Maria, die Schwester seines Feindes, der von dieser Liebe überhaupt nichts hält und einschreitet. Das führt auf beiden Seiten zu Opfern und stellt das Paar vor die Frage: Ist ihre Liebe es wert, dass andere dafür sterben?

Besetzung: Diese Schauspieler sind im Cast von "West Side Story"

Ansel Elgort, den man vermutlich aus Filmen wie "Die Bestimmung" oder "Das Schicksal ist ein mieser Verräter" kennen könnte, hat sich die Hauptrolle in "West Side Story" gesichert. Hier ein Überblick über die gesamte Besetzung des Musicalfilms:

Rolle Schauspieler Tony Ansel Elgort Maria Rachel Zegler Anita Ariana DeBose Bernardo David Alvarez Valentina Rita Moreno Officer Krupke Brian d'Arcy James Tenente Schrank Corey Stoll Riff Mike Faist Chino Josh Andrés Rivera Anybodys Iris Menas Rosalia Ana Isabelle Graziella Paloma Garcia Lee Jets Maddie Ziegler Mouthpiece Ben Cook Action Sean Harrison Jones Baby John Patrick Higgins Quique Julius Anthony Rubio Chago Ricardo Zayas Braulio Sebastian Serra Pipo Carlos Sánchez Falú Ice Kyle Coffman Balkan Kyle Allen Diesel Kevin Csolak

Übertragung: Wird "West Side Story" im Stream gezeigt?

Zu sehen gibt es "West Side Story" auf Disney Plus im Stream. Hierbei handelt es sich um eine Onlinevideothek und Video-on-Demand-Dienst von Disney selbst. Zahlreiche Filme und Serien wie beispielsweise "Alice im Wunderland", "Black Widow" oder "Das Buch von Boba Fett" stehen hier zum Ansehen zur Verfügung. Anfang März wird sich auch "West Side Story" zu den übrigen Angeboten gesellen.

Die Kosten für den Dienst belaufen sich derzeit 8,99 Euro monatlich. Für ein Jahresabonnement müssen Sie aktuell 89,99 Euro bezahlen.

Trailer: Einblicke in "West Side Story"

In einem deutschen Trailer haben Sie die Möglichkeit, sich einen ersten Eindruck zu den Schauspielern und den Geschehnissen des Steven Spielberg-Films zu verschaffen: