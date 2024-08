Auf Hitze folgen in Hessen Gewitter und Abkühlung

Auf hochsommerliche Temperaturen folgen in Hessen voraussichtlich Unwetter und Abkühlung. Nachdem es heute noch einmal bis zu 34 Grad warm werden dürfte, kommen in der Nacht auf Sonntag dann Schauer und kräftige Gewitter mit Starkregen auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Auch Hagel und Sturmböen seien dann möglich, vereinzelt orkanartige Böen.

Schauer und Gewitter ziehen in der zweiten Nachthälfte ab, bevor der Sonntag den Meteorologen zufolge dann heiter und niederschlagsfrei wird bei maximal nur noch 23 Grad. Ähnlich dürfte die neue Woche starten: Es bleibt trocken, höchstens dürften 25 Grad erreicht werden.

Die Temperaturen gehen zunächst noch einmal richtig hoch in Hessen, da bietet sich Training am Morgen an. Foto: Andreas Arnold/dpa

Training auf kühlem Nass: Ruderer auf dem Main in Frankfurt. Foto: Andreas Arnold/dpa