Es wird sommerlich zum Wochenbeginn

Die Menschen in Hessen können sich auf einen sommerlichen Start in die Woche freuen, mit Temperaturen bis 32 Grad. Regen wird erst am Donnerstag erwartet.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes steigen die Temperaturen heute bei einem Wechsel aus Sonne und Wolken auf bis zu 26 Grad. Am Dienstag wird es noch freundlicher: Es wird sonnig und die Temperaturen klettern auf 26 bis 29 Grad. Auch der Mittwoch verspricht sonniges Wetter mit ein paar lockeren Quellwolken und Höchstwerte zwischen 28 und 31 Grad. Am Donnerstag bleibt es laut Prognose zunächst wechselhaft mit Sonne und Wolken, bevor im weiteren Tagesverlauf örtlich Schauer möglich sind und teils auch kräftige Gewitter bei Temperaturen zwischen 29 und 32 Grad.