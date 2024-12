Graues Weihnachtswetter - Skisaison startet auf Wasserkuppe

Wolken, Regen und nur in höheren Lagen einige weiße Flocken - das Weihnachtswetter in Hessen fällt vielerorts grau und relativ mild aus. Aber auch erste Schwünge auf der Skipiste sind möglich, denn auf der Wasserkuppe hat die Saison begonnen. «Der Märchenwiesenlift geht los und der Zauberteppich auch», sagte Jeremias Kümpel von der Wiegand Erlebnisberge GmbH, die die Ski- und Rodelarenen an der Wasserkuppe in der Rhön und am Hoherodskopf im Vogelsberg betreibt.

«Wir haben die Nächte Mitte Dezember schon zum Beschneien genutzt. Es herrschen jetzt sehr gute Pistenverhältnisse.» Neben der technischen Beschneiung seien die Lifte vorbereitet, die Pisten präpariert und alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden. «Wir gehen davon aus, dass wir jetzt bis Anfang Januar Skibetrieb haben.»

Im Skigebiet Willigen reicht es noch nicht für Abfahrten

In Hessens größtem Skigebiet in Willingen (Landkreis Waldeck-Frankenberg) seien die Berge zwar schneebedeckt. «Aber es ist keine Menge, mit der man Skifahren kann», sagte Sprecher Jörg Wilke. Ein Start sei auch in den kommenden Tagen nicht in Sicht. «Nächste Woche muss man dann schauen, in welche Richtung das Pendel ausschlägt.» Für eine Prognose sei es noch zu früh.

Grau, regnerisch und nur in Hochlagen etwas Schnee

Chancen auf größeren Schnee-Nachschlag sieht der Deutsche Wetterdienst in Offenbach für die meisten Regionen Hessens erst einmal nicht. In der Nacht zum Dienstag könnten noch etwas Schnee in den Hochlagen fallen, tagsüber dürfte es bei starker Bewölkung dann aber weitgehend niederschlagsfrei bleiben, erwarten die Meteorologen. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 3 und 6 Grad und im höheren Bergland um 0 Grad, dabei weht ein schwacher Wind aus Südwest bis West.

In der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag am Mittwoch fällt bei starker Bewölkung zeitweise etwas Regen oder Sprühregen bei Tiefstwerten zwischen 3 und 0 Grad. Vor allem im Osthessen könnte sich örtlich gefrierender Regen und Glatteis bilden, auf den Straßen ist also Vorsicht geboten. Ähnlich geht es am Mittwoch im Tagesverlauf weiter bei Temperaturen von bis zu 6 Grad und im höheren Bergland um 2 Grad.

Auch in der Nacht zum Donnerstag und tagsüber ist es vielerorts bedeckt mit stellenweise Sprühregen. Dazu wird es noch etwas milder: Nachts bleibt die Tiefsttemperatur mit 5 bis 3 Grad und im Bergland um 2 Grad über dem Gefrierpunkt, tagsüber steigen die Temperaturen auf bis zu 8 Grad.