Herbstliches Schmuddelwetter in Hessen

Die Menschen in Hessen erwartet in den kommenden Tagen herbstliches Schmuddelwetter. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bleibt es im Laufe des Tages im Norden überwiegend stark bewölkt, zeitweise regnet es. Im Rest des Landes gibt es allenfalls einzelne schwache Schauer bei Temperaturen zwischen 14 und 17 Grad. In der Nacht kühlt es auf 9 bis 6 Grad ab. Es bleibt meist trocken, örtlich tritt Nebel auf.

Am Mittwoch kann es dem DWD zufolge bei Höchstwerten von 12 bis 16 Grad vereinzelt etwas regnen. Die Meteorologen sagen aber auch lange trockenen Abschnitte vorher. In der Nacht zum Donnerstag hält sich die Wolkendecke. Es regnet nur noch vereinzelt leicht. Am Donnerstag geht es bewölkt und mit etwas Regen weiter. Die Temperaturen erreichen 11 bis 14 Grad. In der Nacht kühlt es deutlich auf 7 bis 4 Grad ab.