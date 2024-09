Herbstwetter in Hessen: Schauer und meist unter 20 Grad

Einzelne Schauer und kühle Temperaturen kommen bis zum Wochenende auf die Menschen in Hessen zu. Am Dienstag werde es mit höchstens 17 bis 20 Grad am wärmsten, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Zwar gebe es am Vormittag einzelne Schauer, aber den Rest des Tages über bleibe es meist trocken.

Im Laufe der Nacht ziehe wieder Regen auf, der am Mittwoch anhalte. Auflockerungen erwarten die Meteorologen erst am Nachmittag: Dann soll es noch einzelne Schauer geben, wobei Gewitter im Norden nicht ausgeschlossen sind. Die Höchsttemperaturen liegen demnach zwischen 13 und 17 Grad.

Auch am Donnerstag und am Freitag kann es laut DWD einzelne Schauer geben. Die Meteorologen rechnen mit einer Mischung aus etwas blauem Himmel und Wolken, während die Temperaturen am Donnerstag höchstens 9 bis 15 und am Freitag 13 bis 16 Grad erreichen.